León XIV llamó a transformar el trabajo en la Iglesia: "No ser solo espectadores"

El papa León XIV lanzó una advertencia clara y contundente a los empleados de la Conferencia Episcopal Italiana al afirmar que el trabajo dentro de la Iglesia no puede reducirse a una función administrativa ni a una actitud pasiva. Durante una audiencia celebrada en la Sala de las Bendiciones, ante aproximadamente ochocientas personas, el Pontífice planteó la necesidad de un compromiso activo que trascienda lo meramente laboral.

En ese marco, sostuvo que "en la Iglesia, servir no es simplemente desempeñar una función, sino participar activamente, como miembros, en la vida de un cuerpo cuya cabeza es el Señor", una definición que buscó resignificar el rol de quienes forman parte de la estructura institucional.

Más allá de la burocracia

En su discurso, León XIV puso el foco en la percepción de las oficinas eclesiásticas, advirtiendo que no deben ser entendidas como estructuras burocráticas vacías. Por el contrario, destacó que cumplen una función esencial en la articulación de las comunidades locales, permitiendo que estén "entrelazadas en un tejido eclesial compacto".

Este planteo se inscribe en una mirada que busca superar la lógica administrativa tradicional para enfatizar la dimensión comunitaria del trabajo en la Iglesia. En ese sentido, el Papa remarcó que cada área, cada oficina y cada tarea forman parte de un entramado más amplio que sostiene la vida institucional.

Tres pilares: servicio, pertenencia y misión

El eje central del mensaje papal estuvo estructurado en torno a tres conceptos fundamentales, definidos como los pilares del trabajo dentro de la Iglesia:

Servicio , entendido no como una obligación formal, sino como una entrega activa

, entendido no como una obligación formal, sino como una entrega activa Pertenencia , como condición necesaria para evitar la pasividad

, como condición necesaria para evitar la pasividad Misión, como horizonte que da sentido a cada acción

Sobre este último punto, León XIV fue enfático al señalar que "la Esposa de Cristo no puede ser servida como espectadora, sino solo con el amor de aquellos que saben que le pertenecen", subrayando que el compromiso con la institución requiere una identificación profunda con su esencia.

Asimismo, explicó que incluso las tareas más técnicas adquieren un significado mayor cuando se realizan con espíritu de comunión, transformándose en una forma concreta de "dar forma al Evangelio" en la vida cotidiana.

La Iglesia frente a un contexto de cambios

El discurso también incluyó una reflexión sobre el contexto social actual, al que el Pontífice describió como una etapa de transformaciones críticas que impactan en ámbitos clave como la familia, la escuela y el trabajo.

Frente a este escenario, León XIV definió el rol de la Iglesia como el de una institución que debe proclamar a Cristo mediante la construcción de puentes y la acogida, reafirmando su función en un mundo en cambio.

En esa línea, exhortó a los trabajadores a no dejarse paralizar por las dificultades del contexto global, y a asumir una actitud activa y generosa. En palabras del propio Papa, "el Señor nos pide que no nos cerremos ni tengamos miedo, sino que nos entreguemos generosamente para que el Evangelio pueda llegar e iluminar a cada mujer y a cada hombre hoy".

Reconocimiento al trabajo cotidiano

Además de las definiciones conceptuales, el Pontífice dedicó un espacio a reconocer la labor diaria de los empleados de la Conferencia Episcopal Italiana. Agradeció su dedicación y les pidió que cuiden el entorno laboral con paciencia y humildad, destacando que ninguna tarea es insignificante cuando se realiza con fe.

Este reconocimiento se complementó con una mirada integradora del trabajo eclesial, en la que cada función, independientemente de su jerarquía o visibilidad, contribuye al conjunto de la misión institucional.