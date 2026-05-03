Los católicos superan los 1.422 millones en el mundo y consolidan su presencia global

Los católicos en el mundo continúan en expansión y ya superan los 1.422 mil millones de personas, de acuerdo con los datos del Pontificio Anuario 2026 y el Statisticum Eclesiae 2024. La cifra representa un incremento respecto a 2023, cuando se contabilizaban 1.406 mil millones de fieles, lo que implica un crecimiento del 1,14%, equivalente a unos 16 millones de personas.

A pesar de este aumento sostenido en términos absolutos, la participación de los católicos dentro de la población mundial se mantiene prácticamente sin cambios, situándose en torno al 17,8%. Este dato refleja una dinámica en la que el crecimiento de la Iglesia Católica acompaña, pero no supera, el ritmo de expansión demográfica global.

Un mapa desigual

El crecimiento del catolicismo no es homogéneo y presenta marcadas diferencias entre regiones. En este escenario, África se posiciona como el continente con mayor dinamismo, registrando el incremento más significativo.

En términos concretos, el número de católicos en África pasó de 281 millones a más de 288 millones, lo que representa un aumento del 2,7%. Este avance no solo consolida el crecimiento en términos absolutos, sino que también incrementa su participación en el total global, pasando del 19,9% en 2023 al 20,3% en 2024. Por su parte, Oceanía también mostró un crecimiento superior al promedio, con un aumento del 2,1%, aunque con menor impacto en el total global debido a su menor peso demográfico.

En contraste, Europa evidenció el menor dinamismo, con un crecimiento de apenas 0,8%, lo que derivó en una pérdida de participación relativa dentro del total mundial, descendiendo del 20,4% al 20,1%.

América, el núcleo central del catolicismo

En este contexto global, América continúa siendo el continente con mayor número de católicos, concentrando el 47,7% del total mundial. Este dato reafirma su rol central dentro de la estructura global de la Iglesia.

Además, la presencia católica es particularmente fuerte en la región, donde el 64% de la población se identifica como católica, lo que marca una diferencia significativa frente a otras regiones.

En comparación Europa presenta una tasa del 39,7% de población católica y Asia registra una presencia mucho menor, con apenas 3,3% de su población. Estas cifras reflejan una distribución geográfica desigual, con una fuerte concentración en América y una expansión creciente en África.

Agentes pastorales y clero

Los datos también evidencian cambios en la estructura interna de la Iglesia en términos de recursos humanos. En 2024, el número de agentes pastorales alcanzó los 4,46 millones, lo que representa un aumento del 0,7%.

En cuanto al clero, se observa un crecimiento leve pero sostenido. E número total de sacerdotes ascendió a 407.421 y los diáconos permanentes continúan siendo el grupo con mayor expansión, con un incremento del 1,3%. Este comportamiento sugiere una evolución gradual en la composición del personal religioso, con una mayor dinámica en algunos sectores específicos.

La caída de las vocaciones sacerdotales

En contrapartida al crecimiento de fieles y agentes pastorales, la Iglesia enfrenta un retroceso en las vocaciones sacerdotales. El número de seminaristas a nivel global disminuyó un 2,7%, pasando de 106,5 mil a 103,6 mil. La única excepción a esta tendencia es nuevamente África, donde se registró un crecimiento del 2,25% en el número de seminaristas, reforzando su perfil como la región más dinámica no solo en cantidad de fieles, sino también en formación religiosa.

Sacramentos

En el ámbito de los sacramentos, los datos muestran comportamientos diferenciados. Durante 2024 se registró una ligera reducción en el número de bautismos, lo que marca una variación respecto a períodos anteriores.

Sin embargo, otros sacramentos evidenciaron una tendencia positiva:

La primera comunión creció un 1,1% .

creció un . Las navidades aumentaron un 1,7%.

Estas cifras reflejan un panorama diverso en las prácticas religiosas, con algunos indicadores en alza y otros en retroceso.