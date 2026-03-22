Escándalo en Brasil: diputada se pintó la cara de negro y desató una denuncia por racismo y transfobia

Un fuerte escándalo político sacude a Brasil luego de que la diputada estadual Fabiana Bolsonaro se pintara la cara de negro durante una sesión legislativa en la Asamblea de San Pablo, en rechazo a la designación de una legisladora trans al frente de una comisión.

El episodio ocurrió en el recinto del Congreso paulista, donde la legisladora realizó lo que definió como un "experimento social" para cuestionar la identidad de género de su colega Erika Hilton, recientemente nombrada presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer.

Durante su intervención, Fabiana Bolsonaro argumentó que, así como ella no dejaba de ser blanca por maquillarse, su colega —según sus palabras— "seguía siendo hombre" a pesar de vestirse como mujer.

Las declaraciones y la puesta en escena generaron un inmediato repudio dentro del recinto. Un grupo de diputados recurrió al Consejo de Ética para solicitar su destitución, acusándola de racismo, transfobia y de incurrir en prácticas conocidas como "blackface".

La polémica escaló cuando 18 parlamentarios firmaron una presentación formal contra la legisladora. Entre ellos, Mónica Seixas, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), sostuvo que el accionar vulnera principios constitucionales y refuerza estigmas contra personas trans y afrodescendientes.

Además, legisladoras del mismo espacio presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal por discriminación racial.

En su defensa, Fabiana Bolsonaro aseguró que respeta a las personas trans, aunque insistió en su rechazo a que ocupen determinados espacios. También reivindicó su accionar como una forma de plantear un debate.

El caso generó repercusión a nivel regional y reabre discusiones sobre discriminación, representación política y derechos de las minorías, con impacto en toda América Latina, incluido el debate público en Argentina.