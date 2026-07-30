Asciende a 34 la cifra de fallecidos por el terremoto en Japón

La provincia de Kumamoto, en el suroeste de Japón, continúa atravesando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,1 que se registró el martes y que provocó pérdidas humanas, importantes daños materiales y una amplia movilización de los organismos de emergencia.

Este jueves, las autoridades provinciales confirmaron una actualización del balance oficial y comunicaron que la cantidad de personas fallecidas ascendió a 34, de acuerdo con la información difundida durante una reunión del cuartel general de respuesta a desastres de Kumamoto.

Durante ese encuentro, funcionarios del Gobierno provincial precisaron que dentro de esa cifra se encuentran incluidas nueve muertes que todavía son objeto de investigación para establecer si fueron consecuencia directa del potente movimiento sísmico.

Mientras continúa la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto, los equipos de rescate mantienen su despliegue en distintos puntos de la provincia para localizar posibles personas atrapadas y asistir a la población afectada.

Los sectores más afectados por el terremoto

Entre los lugares donde se registraron las consecuencias más graves del sismo figura el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, ubicado en la ciudad de Kashima.

Según la información oficial, en ese edificio se produjo una fuerte explosión después del terremoto, situación que motivó un amplio operativo de rescate. En ese lugar fueron rescatadas 12 personas. El balance informado señala que:

Siete personas fallecieron.

Cinco personas resultaron heridas.

Las tareas en el centro comercial continúan desarrollándose, ya que efectivos de la Policía y de los bomberos mantienen la búsqueda para determinar si aún existen personas atrapadas dentro del edificio.

Las labores de inspección y rescate siguen concentrando importantes recursos humanos y materiales debido a la magnitud de los daños registrados.

El derrumbe en la fábrica de Nippon Paper

Otro de los puntos más afectados fue una fábrica de Nippon Paper, situada en la ciudad de Yatsushiro. En ese establecimiento, el terremoto provocó el derrumbe de una chimenea, generando una situación de emergencia que requirió la intervención inmediata de los equipos de rescate.

Como resultado de esas tareas, fueron rescatadas 10 personas. De acuerdo con el balance difundido:

Ocho personas fallecieron.

Dos personas resultaron heridas.

Además, las autoridades informaron que otra persona que permanecía desaparecida fue localizada entre los escombros poco después del mediodía, hora local. Hasta el momento de la difusión de la información, no se habían brindado precisiones acerca de su estado de salud.

Miles de evacuados en toda la provincia

Las consecuencias del terremoto también obligaron a la evacuación de miles de habitantes. Actualmente más de 9.400 personas permanecen alojadas en 406 refugios de evacuación distribuidos en distintos puntos de la provincia de Kumamoto.

Estos espacios continúan recibiendo a vecinos que debieron abandonar sus hogares como consecuencia de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. La permanencia de miles de personas en refugios refleja la dimensión de la emergencia que atraviesa la región mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación.

Persisten los problemas con los servicios básicos

Además de las víctimas y de los daños estructurales registrados, el terremoto provocó importantes inconvenientes en los servicios esenciales. Según la información difundida, aproximadamente 79.700 hogares permanecen sin suministro de agua.

Las autoridades locales reconocieron que, hasta el momento, no existe un cronograma previsto para restablecer ese servicio en ninguno de los municipios afectados por el terremoto.

La situación también alcanza al servicio eléctrico. Hasta la tarde del jueves, alrededor de 19.000 hogares continuaban sin electricidad.

En ese contexto, la empresa Kyushu Electric Power informó que el objetivo es lograr el restablecimiento del suministro eléctrico para la noche del viernes, siempre de acuerdo con la planificación comunicada por la compañía.