León XIV sobre su nacionalidad: "Me considero el Papa que de casualidad es estadounidense"

León XIV volvió a referirse públicamente a su nacionalidad y al modo en que entiende el rol que desempeña al frente de la Iglesia Católica. En una entrevista concedida a la cadena NBC, el pontífice afirmó que se considera "el Papa que de casualidad es estadounidense", una definición con la que buscó explicar que su responsabilidad trasciende las fronteras de su país de origen y alcanza a toda la comunidad católica en el mundo.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro de oración y música celebrado en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano, donde también participó el tenor italiano Andrea Bocelli.

Consultado acerca de la importancia que tiene para él haber nacido en Chicago y convertirse en el primer pontífice estadounidense, León XIV respondió: "Me considero más como el papa que de casualidad es estadounidense. No es minimizar lo que significa ser estadounidense".

El amor por Estados Unidos y una misión universal

Durante la entrevista, el Papa explicó que mantiene un profundo afecto por Estados Unidos y por los valores que, según expresó, representa ese país. "Siento un gran amor por Estados Unidos pero entiendo que mi misión tiene una dimensión muy importante, que es ser pastor de una iglesia universal y tener una voz y una oportunidad de hablar a la gente de todo el mundo", sostuvo.

El pontífice recordó además parte de su propia historia personal al señalar que pasó casi dos décadas como misionero en Perú, país del que también adoptó la nacionalidad.

De esa manera, explicó que su tarea pastoral se desarrolla desde una perspectiva que busca alcanzar a personas de distintas regiones del mundo, más allá de su origen estadounidense.

Los valores que destacó de Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, León XIV fue consultado sobre aquello que más aprecia de Estados Unidos. Ante esa pregunta respondió: "Tantas cosas". Luego desarrolló cuáles son, a su entender, algunos de los principios que identifican al país.

Entre ellos mencionó:

El sentido de libertad.

El sentido de oportunidad.

La tradición de haber acogido durante generaciones a personas provenientes de todo el mundo para formar parte del país.

Al referirse a su historia familiar, también señaló que sus abuelos eran migrantes. Además, explicó que por parte de su familia materna convivían antecedentes familiares diversos, al afirmar que había "ancestros esclavos y otros que fueron dueños de esclavos".

Su postura sobre los migrantes

Durante la entrevista también quedó reflejada la posición que León XIV mantiene respecto de la situación de los migrantes. Según se recordó, al igual que su antecesor, Francisco, el actual pontífice ha defendido a quienes migran y calificó como "inhumano" el trato que reciben bajo el gobierno de Donald Trump.

Ese posicionamiento también quedó expresado recientemente durante una visita realizada el 4 de julio, fecha en la que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. En esa oportunidad, León XIV visitó la isla italiana de Lampedusa, un punto de ingreso a Europa para quienes cruzan el mar Mediterráneo desde África.

Durante esa actividad, el Papa realizó un llamado a la tolerancia y a la protección de los migrantes vulnerables, haciendo referencia a las personas que emprenden esa travesía y a quienes pierden la vida durante el recorrido.

La posibilidad de viajar a Estados Unidos

Otro de los temas abordados durante la conversación con NBC fue la posibilidad de realizar un viaje a Estados Unidos. Consultado sobre esa eventual visita, León XIV explicó que por el momento no existen planes definitivos, aunque manifestó su deseo de concretarla en un futuro cercano.

"Me verán allí. Todavía no hay nada definitivo, pero ciertamente espero estar allí pronto", respondió el pontífice. Con esa afirmación dejó abierta la posibilidad de regresar al país donde nació, aunque aclaró que todavía no hay definiciones oficiales respecto de una visita.

Un encuentro en Castel Gandolfo

La entrevista tuvo lugar durante un evento desarrollado en los jardines de Castel Gandolfo, residencia papal de verano. La actividad formó parte de las celebraciones organizadas con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

Durante el encuentro participó el tenor italiano Andrea Bocelli, quien estuvo acompañado por jóvenes cantantes provenientes de distintos lugares del mundo. En ese marco fueron interpretadas diversas obras musicales, entre ellas el himno "Panis Angelicus", como parte de la jornada de oración y música que sirvió de escenario para la entrevista concedida por León XIV.

Las declaraciones del pontífice permitieron conocer cómo concibe su identidad y el alcance de su misión al frente de la Iglesia. Si bien reafirmó el afecto que siente por Estados Unidos y destacó valores que asocia a ese país, insistió en que su responsabilidad trasciende cualquier nacionalidad y está vinculada con el servicio a una Iglesia universal. Además, dejó abierta la posibilidad de viajar próximamente a territorio estadounidense, al expresar que espera poder concretar esa visita una vez que existan las condiciones y una agenda definida.