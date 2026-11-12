Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en Washington

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido el jueves por la mañana en el barrio de Logan Circle, en Washington D.C. El episodio se registró en el gimnasio Vida Fitness, ubicado en una de las zonas residenciales y comerciales más concurridas y modernas de la capital estadounidense, a solo un kilómetro del centro de poder político.

De acuerdo con la información difundida, un hombre armado ingresó al establecimiento y disparó contra uno de los socios. Después del primer ataque, abandonó el gimnasio y huyó, mientras en el exterior también se escuchaban nuevas detonaciones. La sucesión de disparos provocó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar y derivó en una evacuación caótica del edificio.

El testimonio de quienes presenciaron la escena permitió reconstruir algunos de los momentos más dramáticos del ataque. Alrededor de las 8 de la mañana había unas 50 personas dentro del gimnasio, según relató James Spellman, quien se encontraba allí cuando comenzaron los disparos.

En declaraciones al canal ABC, Spellman describió la rapidez con la que se desarrolló el episodio y la reacción de quienes estaban presentes. Según su relato, en cuestión de segundos un hombre cayó al suelo y se formó un charco de sangre. Otro miembro del gimnasio corrió para intentar asistirlo, pero la víctima había recibido un disparo en el cuello y murió en el acto.

El testigo señaló que, después de ese primer momento, las personas que estaban en el establecimiento comenzaron a salir en medio del pánico. También indicó que escuchó aproximadamente dos disparos dentro del gimnasio y entre cinco y seis detonaciones en el exterior, un detalle que refleja la confusión que se generó durante el ataque y la posterior evacuación.

Cuatro personas heridas y una víctima en estado crítico

El saldo informado por las autoridades fue de una persona fallecida y cuatro heridas. El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, brindó detalles sobre la situación de los lesionados y precisó que uno de ellos permanecía en estado crítico.

Los otros tres heridos presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, según la información proporcionada por el funcionario policial. De esta manera, el episodio dejó un balance de cinco víctimas, entre la persona que murió en el gimnasio y quienes resultaron heridas durante el tiroteo.

Mientras avanzaba el operativo, la policía concentró sus esfuerzos en localizar al sospechoso, que había abandonado el lugar de los disparos y se había refugiado en un departamento cercano. La búsqueda terminó con un procedimiento en el inmueble donde el hombre permanecía atrincherado.

El sospechoso se atrincheró y terminó herido

Tras escapar del gimnasio, el presunto autor del ataque se refugió en un departamento próximo, donde se atrincheró y mantuvo comunicación telefónica con la policía. La descripción difundida por las autoridades indicaba que se trataba de un hombre blanco, de contextura robusta, vestido con shorts grises y armado con una pistola gris y negra.

Durante el procedimiento, los agentes intentaron mantener el contacto con el sospechoso mediante una negociación telefónica. Sin embargo, en medio de esa comunicación escucharon un disparo y posteriormente perdieron el contacto con el hombre.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron al departamento y encontraron al sospechoso con una herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron que el hombre había sido "contenido" y señalaron que el departamento en el que se había atrincherado le pertenecía.

La detención del sospechoso se produjo después de un operativo que incluyó el aislamiento de la zona y la intervención de distintos organismos de seguridad. Aunque el hombre fue localizado herido dentro del inmueble, la investigación continuaba para establecer las circunstancias precisas del ataque y los motivos que llevaron al episodio.

Qué dice la investigación

Uno de los elementos que surgió durante las primeras etapas de la investigación fue la existencia de un posible conflicto previo entre el atacante y la asociación de propietarios del edificio donde residía.

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, explicó que las primeras averiguaciones apuntaban a esa disputa como un posible antecedente del hecho. Sin embargo, aclaró que los motivos exactos del ataque todavía estaban bajo análisis.

La hipótesis sobre el conflicto con la asociación de propietarios constituye, por el momento, una de las líneas de investigación mencionadas por las autoridades. No obstante, la información disponible no establece de manera concluyente qué relación tuvo esa disputa con el tiroteo ocurrido en el gimnasio.

Por ese motivo, los investigadores continuaban trabajando para reconstruir los acontecimientos, determinar las circunstancias que precedieron al ataque y establecer qué llevó al sospechoso a abrir fuego contra las personas que se encontraban en Vida Fitness.

FBI y ATF participaron del operativo

Después del tiroteo, la policía acordonó el sector de Logan Circle y dispuso el corte de varias calles aledañas para facilitar el despliegue de los equipos de seguridad y las tareas de investigación.

El procedimiento contó también con la participación de agentes federales. En particular, llegaron efectivos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colaboraron con la Policía Metropolitana de Washington en las actuaciones vinculadas con el episodio.

La intervención de estos organismos se produjo mientras las autoridades trabajaban en el lugar del ataque y en el departamento donde el sospechoso se había atrincherado. Hasta el momento de la información difundida, no se habían comunicado detalles adicionales sobre el estado de las víctimas ni se había precisado el lugar exacto de todos los disparos.