La cuenta de X de León XIV borró el tuit que decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

La visita del Papa León XIV a la Argentina, durante la cual brindó cuatro misas multitudinarias, había dejado una imagen de cercanía entre el Sumo Pontífice y el pueblo argentino. El vínculo parecía atravesar uno de sus momentos más especiales, especialmente después de las expresiones de afecto que el propio Santo Padre había compartido a través de sus canales oficiales de comunicación.

En ese contexto, una publicación en su cuenta de X despertó una enorme repercusión. El mensaje expresaba el agradecimiento del Papa por el recibimiento que había tenido durante su estadía en el país y destacaba que se había sentido como en su propia casa. Pero hubo una frase que concentró especialmente la atención: los argentinos podían decir que, desde ese momento, el país tenía dos Papas, uno nacido en su territorio y otro por adopción.

La declaración fue interpretada como un gesto de cariño hacia la Argentina y rápidamente se multiplicó en las redes sociales. En cuestión de minutos, el mensaje alcanzó una difusión extraordinaria y se convirtió en noticia para los principales medios nacionales e internacionales.

Sin embargo, lo que inicialmente había sido recibido como una expresión de afecto terminó transformándose en una situación inesperada. Durante la noche, cuando León XIV ya se encontraba en Perú, la publicación desapareció de su cuenta oficial de X. De esta manera, los argentinos dejaron de tener disponible aquella declaración que había generado tanta repercusión. El Papa borró el tuit y dio marcha atrás con una expresión que había sido celebrada por miles de usuarios.

Más de 200 mil likes antes de desaparecer

La eliminación del mensaje no pasó inadvertida. Muchos usuarios habían alcanzado a realizar capturas de pantalla antes de que la publicación desapareciera definitivamente, por lo que su contenido continuó circulando en las plataformas digitales incluso después de haber sido retirado.

Para ese momento, el posteo había superado holgadamente los 200 mil likes, una cifra que reflejaba la repercusión alcanzada por las palabras del Pontífice. La publicación ya había trascendido el ámbito de las redes sociales y ocupaba titulares de medios nacionales e internacionales.

El mensaje tenía una particular carga simbólica porque llegaba después de una recepción multitudinaria en la Argentina, que había representado una de las mayores movilizaciones de fieles durante el breve pontificado de León XIV.

Las tres millones de personas que se movilizaron a Luján para participar de las actividades vinculadas con su visita constituyeron la congregación más masiva de su corto papado hasta ese momento. Esa convocatoria solamente había sido superada por otras concentraciones protagonizadas por pontífices anteriores: Francisco en Manila, con seis millones de personas en 2015; Francisco en Río de Janeiro, con tres millones en 2013; y Juan Pablo II también en Manila, con cinco millones en 1995.

En ese escenario, la frase sobre los dos Papas había sido entendida como una devolución afectiva frente a la masiva demostración de acompañamiento que recibió en territorio argentino.

La decisión de retirar la referencia a una nueva nacionalidad

Detrás de la eliminación del mensaje habría existido una evaluación de la comunicación de León XIV respecto del alcance institucional de sus palabras.

La publicación afirmaba que Argentina podía considerarlo un Papa por adopción, una expresión que, aunque había sido recibida con entusiasmo por los usuarios, también podía interpretarse como una referencia a una nueva nacionalidad. La comunicación del Pontífice habría considerado excesivo que el Papa, además de ser una figura universal de la Iglesia católica y un Jefe de Estado, declarara una nueva nacionalidad a las dos que ya posee.

León XIV nació en Estados Unidos y posteriormente obtuvo la nacionalidad peruana, por lo que la referencia a Argentina como un país que también podía considerarlo propio habría generado una evaluación sobre las implicancias de esa expresión.

La decisión fue retirar el mensaje durante la noche, cuando el Santo Padre ya había llegado a Perú, último destino de su gira por Latinoamérica.

La publicación original decía:

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico".

Ese texto, que había despertado una respuesta inmediata de miles de argentinos, dejó de estar disponible en la cuenta oficial del Pontífice, aunque las capturas realizadas por los usuarios permitieron conservar su contenido.

La llegada de León XIV a Perú

Mientras la publicación generaba comentarios por su eliminación, León XIV continuaba con su agenda en Perú, país al que llegó a media tarde a la ciudad de Lima.

Su arribo estuvo acompañado por una ceremonia de bienvenida encabezada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori; el Nuncio apostólico en Perú, arzobispo Paolo Rocco Gualtieri; y distintas autoridades civiles y religiosas.

También participaron numerosos fieles y un coro de niños que formó parte de la recepción oficial. Miles de personas se acercaron para recibir al Santo Padre en el último destino de su gira latinoamericana. La bienvenida estuvo marcada por cánticos, globos amarillos y blancos y distintos letreros preparados para expresar el afecto de los presentes.

Posteriormente, León XIV realizó una visita de cortesía a la presidenta peruana en el Palacio de Gobierno. De acuerdo con la información difundida por Vatican Media, ambos líderes mantuvieron un encuentro privado en el Salón de Embajadores, donde intercambiaron regalos y realizaron la presentación de sus respectivas delegaciones.

La actividad continuó en el teatro nacional peruano, escenario en el que el Papa pronunció sus primeras palabras durante esta nueva etapa de su visita.

Argentina y Perú, dos vínculos destacados durante la gira

La eliminación del mensaje sobre los dos Papas contrastó con las expresiones de cercanía que León XIV había manifestado durante su paso por Argentina y con las palabras pronunciadas posteriormente en Perú.

En el caso argentino, el Pontífice había agradecido el cariño recibido, destacado que se sintió como en casa y mencionado expresamente a la Virgen de Luján, además de recordar a Francisco como el Papa nacido en el país.

En Perú, en cambio, puso el acento en una relación construida durante años, recordó la nacionalidad que obtuvo en 2015 y describió ese territorio como una parte fundamental de su propia historia.

Así, mientras el mensaje dedicado a Argentina desapareció de su cuenta de X después de superar los 200 mil likes, sus declaraciones en Lima volvieron a poner de manifiesto la importancia del vínculo peruano en su trayectoria.

La frase que había generado entusiasmo entre los argentinos quedó finalmente fuera de la comunicación oficial del Pontífice. Sin embargo, su repercusión ya había trascendido las redes sociales y se había instalado en los principales medios, convirtiendo la eliminación del tuit en uno de los episodios comunicacionales más comentados de su visita latinoamericana.