Estados Unidos despliega 3.500 marinos en medio de la guerra contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos confirmó la llegada de una fuerza operativa compuesta por 3.500 marineros e infantes de marina al Medio Oriente, en un movimiento que profundiza la presencia militar estadounidense en una región atravesada por una creciente conflictividad.

Según precisó el organismo en una publicación oficial, el contingente arribó el 27 de marzo a bordo del USS Tripoli (LHA 7), un buque insignia clave dentro de la estructura operativa estadounidense. Esta embarcación forma parte del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli junto a la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, consolidando una fuerza con capacidades versátiles tanto en el mar como en tierra.

El despliegue incluye:

Aeronaves de transporte y combate

Activos de asalto anfibio

Capacidades tácticas avanzadas

Un contingente de aproximadamente 3.500 efectivos

Este tipo de unidades está diseñado para respuestas rápidas en escenarios de crisis, incluyendo el aseguramiento de posiciones estratégicas, evacuaciones o incluso operaciones ofensivas sobre objetivos costeros.

Una estrategia más amplia en desarrollo

El arribo de esta fuerza no es un hecho aislado, sino parte de un despliegue militar más amplio vinculado a la guerra en curso con Irán. El portal ynetnews.com señaló que estas unidades anfibias representan una herramienta clave dentro del esquema de acción estadounidense en la región.

En este contexto, el The Wall Street Journal informó que el Pentágono evalúa incrementar significativamente su presencia militar, con la posible incorporación de hasta 10.000 soldados adicionales. Esta decisión buscaría ampliar las opciones estratégicas del presidente Donald Trump más allá de la vía diplomática.

De concretarse, este refuerzo incluiría:

Infantería adicional

Vehículos blindados

Capacidades logísticas ampliadas

Estas fuerzas se sumarían a los 5.000 infantes de marina ya desplegados, junto con miles de paracaidistas pertenecientes a la 82ª División Aerotransportada, consolidando un volumen significativo de tropas estadounidenses en el área.

Irán responde: denuncias de ataques y contraataques

En paralelo al despliegue estadounidense, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica afirmó haber logrado impactos contra activos militares de Estados Unidos en su espacio aéreo.

Según un comunicado difundido por Sepah News, su defensa aérea alcanzó:

Un F-16 Fighting Falcon

Un MQ-9 Reaper

El CGRI indicó que estos ataques se produjeron en el marco de operaciones conjuntas de represalia, ejecutadas mediante misiles y drones por su Armada y su División Aeroespacial. Estas acciones habrían estado dirigidas contra industrias pesadas vinculadas a Estados Unidos e Israel.

Asimismo, el organismo iraní sostuvo que el propio CENTCOM reconoció que uno de sus cazas fue blanco de un ataque. En una publicación en la red social X, el comando estadounidense informó que un F-16 aterrizó en una base en Medio Oriente tras participar en un vuelo de combate en apoyo a la Operación Furia Épica.

Un conflicto en expansión desde febrero

Estos acontecimientos se inscriben en un escenario de máxima tensión regional, intensificado desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, el conflicto ha evolucionado hacia una dinámica de acción y reacción, donde Irán y sus aliados regionales han respondido con ataques dirigidos a intereses estadounidenses e israelíes en distintos puntos del Medio Oriente.