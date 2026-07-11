Ébola en el Congo: el brote ya causó 648 muertes

El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) aumentó a 1.830, mientras que la cantidad de personas fallecidas llegó a 648, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el gobierno durante la noche del viernes.

Las cifras, correspondientes a los casos confirmados hasta el jueves y divulgadas por el Ministerio de Comunicaciones, reflejan que la tasa de letalidad se ubica actualmente en 34,1%, un indicador que evidencia el impacto que continúa teniendo la enfermedad sobre la población afectada.

El nuevo balance oficial muestra además la evolución de la respuesta sanitaria desplegada frente a la emergencia, con información sobre la situación de los pacientes, el seguimiento epidemiológico y la distribución geográfica del brote.

Estado de los pacientes y seguimiento sanitario

Las autoridades sanitarias detallaron que actualmente 764 pacientes permanecen en situación de "aislamiento/hospitalización", como parte de las medidas implementadas para contener la propagación del virus y brindar atención médica a los afectados.

Al mismo tiempo, el informe señala que 295 personas lograron recuperarse de la enfermedad, una cifra que forma parte del seguimiento permanente realizado por los organismos sanitarios.

Otro de los indicadores difundidos corresponde al rastreo epidemiológico. Según los datos oficiales, la tasa de rastreo de contactos alcanza el 78,6% en las regiones afectadas, un componente central dentro de las acciones destinadas a identificar posibles cadenas de transmisión y monitorear la evolución del brote.

Datos principales del último balance oficial:

Casos confirmados: 1.830.

1.830. Fallecimientos: 648.

648. Tasa de letalidad: 34,1%.

34,1%. Pacientes en aislamiento/hospitalización: 764.

764. Pacientes recuperados: 295.

295. Tasa de rastreo de contactos: 78,6%.

Las provincias afectadas y el avance de la investigación

El brote se concentra principalmente en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Entre ellas, Ituri continúa siendo considerada el epicentro de la epidemia, desde donde se desarrolla la mayor parte de la emergencia sanitaria.

Las autoridades informaron además que continúan las investigaciones relacionadas con dos casos detectados en Kisangani, ubicada en la provincia de Tshopo. El Ministerio de Comunicaciones indicó que esos casos permanecen bajo análisis mientras prosiguen las tareas de vigilancia epidemiológica.

La distribución territorial del brote demuestra que la emergencia mantiene varios focos activos dentro del país, mientras los equipos sanitarios continúan monitoreando la aparición de nuevos casos y la evolución de aquellos que ya fueron identificados.

Un brote declarado en mayo que ya cruzó las fronteras

La epidemia fue declarada oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

Desde entonces, la enfermedad no solo continuó expandiéndose dentro de la República Democrática del Congo, sino que también alcanzó territorio ugandés.

Según la información oficial, Uganda registra 20 contagios confirmados, de los cuales 15 son considerados casos importados desde la República Democrática del Congo. Entre esos contagios se contabilizan además dos fallecimientos, lo que confirma que el brote ya tiene impacto regional.

La propagación hacia un país vecino refleja el alcance que ha adquirido la emergencia sanitaria desde su declaración oficial y la necesidad de mantener el seguimiento epidemiológico sobre los casos detectados a ambos lados de la frontera.

La cepa Bundibugyo y sus características

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, una variante cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS señala además que no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta cepa, un elemento que marca uno de los principales desafíos en la respuesta sanitaria frente a la epidemia.

Las características de esta variante explican la importancia del aislamiento de los pacientes, el seguimiento de los contactos y las tareas de vigilancia epidemiológica que llevan adelante las autoridades sanitarias.

Una de las epidemias más graves registradas

La emergencia médica representa la tercera peor epidemia de ébola registrada en la historia hasta la fecha.

Al mismo tiempo, constituye la decimoséptima epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo, un dato que pone de manifiesto la reiteración con la que el país ha debido enfrentar este tipo de brotes.

El desarrollo de esta nueva emergencia sanitaria vuelve a situar al ébola como uno de los principales desafíos para las autoridades de salud, tanto por la magnitud de los contagios como por el número de fallecimientos registrados y la expansión del virus hacia países vecinos.

Cómo se transmite el virus del Ébola

El virus del Ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados.

La enfermedad provoca fiebre hemorrágica grave y puede causar diversas complicaciones clínicas, entre ellas:

Fiebre hemorrágica grave.

Vómitos.

Diarrea.

Hemorragias internas.

Mientras continúan las investigaciones sobre los casos detectados y el seguimiento epidemiológico en las provincias afectadas, las cifras oficiales muestran que el brote mantiene una evolución significativa dentro de la República Democrática del Congo, con 1.830 casos confirmados, 648 fallecimientos, cientos de pacientes bajo aislamiento y hospitalización, personas recuperadas y una intensa tarea de rastreo de contactos destinada a contener una epidemia que ya se ha extendido más allá de las fronteras nacionales.