Encontraron otros 215 cuerpos en Venezuela y ya son 4.333 los muertos por los terremotos

El número de víctimas fatales por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio volvió a aumentar. El gobierno informó este sábado que fueron hallados otros 215 cuerpos entre los escombros, por lo que el total de fallecidos ascendió a 4.333.

El nuevo balance fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que se trata de uno de los mayores incrementos registrados en las últimas semanas desde que ocurrió la tragedia.

Mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, la cifra de heridos se mantiene en 16.740 personas. Además, las autoridades indicaron que 31.193 pacientes recibieron atención hospitalaria y que más del 90% ya fue dado de alta.

Continúan las tareas de asistencia

Según el informe oficial, 17.907 personas perdieron sus viviendas y un total de 86.794 familias recibió asistencia humanitaria desde el inicio de la emergencia.

Rodríguez también precisó que 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios habilitados por el Estado.

En cuanto a los daños materiales, el balance mantiene en 856 la cantidad de edificios afectados y en 190 los inmuebles que colapsaron por completo como consecuencia de los sismos.

Más de mil réplicas desde el 24 de junio

Las autoridades informaron además que ya se registraron 1.203 réplicas desde el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio, incluida una de baja intensidad detectada durante este sábado.

En el marco del operativo de emergencia, el gobierno indicó que distribuyó 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua potable.

También aumentó el despliegue de personal destinado a las tareas de asistencia, con 31.837 efectivos militares y de seguridad y 30.197 voluntarios trabajando en las zonas afectadas.

El doble sismo provocó una de las mayores emergencias humanitarias de la historia reciente de Venezuela. Aunque las labores de rescate continúan, las autoridades aún no difundieron una estimación oficial sobre el costo de los daños ni un cronograma para la reconstrucción de las viviendas destruidas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.