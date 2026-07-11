Voraz incendio forestal en España: ya son 12 los muertos y buscan a una veintena de desaparecidos

Un devastador incendio forestal que afecta desde el viernes a la provincia de Almería, en el sureste de España, dejó al menos 12 muertos, ocho heridos —cuatro de ellos de gravedad— y unas veinte personas que aún permanecen desaparecidas, según el último balance oficial.

El siniestro, declarado en el municipio de Los Gallardos, ya consumió alrededor de 6.600 hectáreas y es considerado el incendio con mayor impacto humano registrado en Andalucía y uno de los más graves ocurridos en España en los últimos años.

Mejora el clima, pero el incendio sigue activo

Aunque la superficie afectada continúa aumentando, las autoridades mostraron un moderado optimismo por la mejora de las condiciones meteorológicas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la disminución del viento —que sopla a apenas dos kilómetros por hora— y el aumento de la humedad al 50% abrieron una "ventana de oportunidad" para pasar de las tareas de contención al ataque directo contra el fuego.

Durante la madrugada, los brigadistas realizaron maniobras de "fuego contra fuego", una técnica que consiste en ejecutar quemas controladas para frenar el avance de las llamas y evitar que crucen una de las principales autovías de la región.

En los momentos de mayor intensidad, el incendio llegó a propagarse a una velocidad de 100 metros por minuto. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó el fenómeno como de "extrema virulencia" y lo vinculó con los efectos de la crisis climática.

Continúan la búsqueda de desaparecidos

El número de evacuados ascendió a 1.448 personas, de las cuales 164 permanecen alojadas en centros habilitados por las autoridades.

Mientras tanto, continúa el trabajo para identificar a las doce víctimas fatales. Si bien las autopsias ya fueron realizadas, el estado de los cuerpos obligó a enviar muestras biológicas a laboratorios especializados de Madrid para realizar estudios de ADN. Las autoridades estiman que la mayoría de los fallecidos serían ciudadanos extranjeros residentes en la zona.

La Guardia Civil mantiene un amplio operativo de búsqueda. Aunque unas veinte personas aún no pudieron ser localizadas por sus familiares, hasta el momento existen siete denuncias formales por desaparición.

Los efectivos inspeccionan vivienda por vivienda en las áreas afectadas y marcan cada inmueble revisado para evitar duplicar los procedimientos.

Además, dos personas fueron detenidas por desobedecer las órdenes de evacuación e ingresar nuevamente a la zona del incendio, poniendo en riesgo el operativo de emergencia.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde distintos países y destacó el apoyo internacional frente a la tragedia.

Antes de este incendio, España ya había registrado 15 grandes incendios forestales durante 2026, más del doble del promedio anual de la última década, un escenario que refuerza las advertencias sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.