Estupor por el hallazgo de 16 chicos en estado "casi salvaje" en una casa rural

El hallazgo de 16 niños pertenecientes a la misma familia en una vivienda rural del estado de Ohio provocó conmoción en Estados Unidos luego de que las autoridades revelaran las condiciones en las que vivían los menores. Según informaron los investigadores, los chicos permanecían en una casa en ruinas, rodeados de excrementos humanos y confinados durante gran parte de los últimos cuatro años a una única habitación.

El operativo que permitió descubrir la situación se realizó el martes en la pequeña localidad de Hamden, ubicada en el condado de Vinton, uno de los más pobres de Ohio. Los agentes ejecutaban una orden de registro vinculada a una investigación ajena a este caso cuando encontraron a los menores.

Las autoridades señalaron que ninguno de los investigadores esperaba encontrar una situación de esa magnitud. De acuerdo con el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, ni siquiera existía información previa que permitiera sospechar que en esa vivienda residían 16 niños.

Una escena que impactó a los investigadores

Las condiciones encontradas dentro de la casa fueron calificadas como extremas por los funcionarios que participaron del procedimiento. El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, aseguró que el estado de abandono era tal que "la mayoría de nuestro ganado se mantiene en mejores condiciones que esos chicos". Además, definió el escenario encontrado como "una escena repugnante".

Wilson también manifestó el impacto que le produjo el operativo y sostuvo que se trató de una situación que rara vez se observa en Estados Unidos. "Es el tipo de cosas que no solemos ver aquí en Estados Unidos", expresó durante una conferencia de prensa.

Más tarde calificó las condiciones de vida de los menores como "inimaginables para la gente, y mucho menos para los niños", y aseguró que fue la peor escena que presenció en toda su carrera, describiendo lo encontrado como "pura maldad".

Niños aislados y con graves secuelas

Según informaron las autoridades, los menores tenían entre un año y medio y 18 años, incluyendo niños y niñas. Los investigadores indicaron que los chicos permanecían la mayor parte del tiempo dentro de una habitación de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros. Aunque no encontraron jaulas dentro de la vivienda, las autoridades no detallaron de qué manera permanecían confinados.

El estado físico y emocional de varios de los menores generó especial preocupación. Entre los datos difundidos por la investigación se informó que:

Algunos de los niños no podían hablar.

Una joven de 18 años con discapacidad intelectual ni siquiera podía escribir su propio nombre.

Siete menores fueron trasladados a hospitales de Columbus para recibir atención médica.

Dos de ellos fueron evacuados en helicóptero debido a la gravedad de su estado.

Uno de los chicos permanecía en estado crítico el martes.

Wilson describió a los menores como personas que parecían "animales casi salvajes", una imagen que utilizó para reflejar el nivel de abandono en el que fueron encontrados. Tras el rescate, todos quedaron bajo la custodia temporal del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio.

Cuatro integrantes de la familia quedaron detenidos

La investigación derivó en la detención de los padres de los menores y de dos de sus abuelos. El fiscal del condado de Vinton, William Archer, informó que Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders fueron acusados de un delito grave de segundo grado por poner en peligro a menores, debido a que el caso implica "daños físicos graves".

Los cuatro comparecieron el miércoles ante una jueza, quien fijó para cada uno una fianza de 300.000 dólares.

Hasta ese momento, ninguno contaba con representación legal asignada. El portavoz de la fiscalía general, Steve Irwin, evitó precisar si los 16 menores eran hermanos entre sí o cuál era exactamente el vínculo familiar existente entre ellos.

Los padres y los abuelos están detenidos

Una familia que evitó dejar registros

Los investigadores sostienen que la familia se mudó en varias oportunidades por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas. Según explicaron, aparentemente lograron evitar la generación de registros médicos y gubernamentales que permitieran conocer la existencia y situación de los menores.

Wilson resumió esa circunstancia al afirmar que "esta gente era bastante buena escondiendo a estos niños". Las autoridades también revisan si la familia había sido denunciada anteriormente ante organismos de protección infantil.

Una vivienda aislada y un vecindario que desconocía la situación

La casa donde fueron encontrados los menores se ubica en una calle apartada de Hamden, junto a un empinado terraplén ferroviario por donde circulan trenes que atraviesan la zona.

Las viviendas más cercanas se encuentran separadas por árboles y abundante vegetación, aunque la propiedad resulta visible desde la carretera. Tras el operativo, la vivienda permanecía con puertas y ventanas abiertas, dejando a la vista el deterioro del lugar.

En el interior podían observarse restos de basura, mientras que en la terraza de madera y el patio trasero se acumulaban neumáticos desechados, una trona y otros objetos abandonados. También permanecían esparcidos distintos artículos infantiles, entre ellos:

Dos bicicletas rotas.

Una mesa de juegos de plástico.

Un cubo de playa.

Dos portabebés.

El vecino Joseph Stewart, de 60 años, afirmó que nunca había visto niños desde que la familia se instaló a tres casas de distancia. Explicó que podía observar claramente la vivienda y el jardín al pasar por el lugar y aseguró que durante los seis años que lleva viviendo en esa calle jamás advirtió la presencia de menores.

"Es una situación triste", expresó Stewart, quien describió el sector como "un barrio tranquilo". Hamden tiene una población inferior a 1.000 habitantes y está ubicada a 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Columbus.

La investigación continúa

Además de la primera inspección, las fuerzas de seguridad ejecutaron una segunda orden de registro sobre la vivienda el martes, mientras continúa la investigación para determinar todas las circunstancias del caso.

El fiscal general Andy Wilson aseguró que las autoridades seguirán avanzando hasta esclarecer completamente lo ocurrido. "Se hará justicia para estos niños", afirmó.

Un caso que recuerda otro episodio de abuso familiar

El descubrimiento de los 16 menores en Ohio evocó otro de los casos de abuso familiar más conocidos de los últimos años en Estados Unidos. En 2019, David y Louise Turpin se declararon culpables por torturas y años de abusos contra 13 de sus hijos, a quienes mantenían encadenados dentro de su vivienda en California, sometidos al hambre y con acceso únicamente a una educación mínima.

La pareja fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El caso salió a la luz en 2018, cuando una de sus hijas, de 17 años, logró escapar de la casa y llamar al servicio de emergencias 911.