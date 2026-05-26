Irán reabre el acceso internacional a internet tras casi tres meses de bloqueo

El Gobierno de Irán dispuso restablecer el acceso internacional a internet luego de casi tres meses de restricciones que afectaron a millones de ciudadanos en todo el país. La decisión fue ordenada por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y comenzará a regir a partir de este martes, según informaron las agencias estatales Fars y Tasnim.

La medida pone fin a un período de fuertes limitaciones en la conectividad que se extendió durante 87 días y que mantuvo a la mayoría de los iraníes sin acceso normal a internet. La información fue confirmada por una fuente del Ministerio de Comunicaciones citada por los medios oficiales iraníes.

De acuerdo con lo reportado por las agencias de noticias iraníes, y replicado posteriormente por las cadenas estadounidenses CNN y CBS News, el mandatario comunicó oficialmente el decreto destinado a "restablecer el acceso a internet a su estado anterior a enero". La orden ya fue transmitida al Ministerio de Comunicaciones para su implementación inmediata.

Un país desconectado durante 87 días

El observatorio internacional de monitoreo digital NetBlocks informó que la mayoría de los ciudadanos iraníes permanecieron sin acceso normal a internet durante un total de 87 días consecutivos. Según la organización, el apagón digital alcanzó más de 2.064 horas de duración.

Las restricciones comenzaron a fines de diciembre de 2025, en medio de un escenario de creciente conflictividad social y económica dentro del país. Tanto NetBlocks como otros grupos de monitoreo señalaron que el Gobierno iraní decidió limitar la conectividad tras una serie de manifestaciones masivas contra las autoridades.

Las protestas, según se indicó, estuvieron impulsadas inicialmente por el fuerte deterioro económico que atravesaba el país. Entre los factores mencionados aparecieron:

El aumento vertiginoso de la inflación.

El colapso de la moneda nacional.

Una crisis económica cada vez más profunda.

En ese contexto, el acceso a internet comenzó a ser restringido de manera progresiva, afectando la comunicación interna y la conexión con plataformas internacionales.

El impacto de las tensiones militares

El bloqueo no sólo se mantuvo por las protestas internas. Según los reportes citados, una vez iniciado el restablecimiento gradual de las conexiones, el Gobierno iraní volvió a endurecer las restricciones tras el reinicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado 28 de febrero.

Ese nuevo escenario de tensión internacional derivó en otro cierre parcial de los servicios digitales y profundizó el aislamiento tecnológico del país. Las restricciones se transformaron así en una combinación de factores internos y externos, atravesados tanto por la crisis económica como por el conflicto geopolítico.

Durante ese período, la conectividad quedó severamente limitada y los organismos internacionales de monitoreo denunciaron la falta de transparencia derivada de la interrupción de internet.

Las denuncias de NetBlocks

En una publicación realizada el lunes en la red social X, NetBlocks sostuvo que el prolongado apagón había "eliminado cualquier transparencia en torno a las ejecuciones". El observatorio también advirtió sobre las consecuencias humanitarias y políticas derivadas del bloqueo.

La organización señaló además que las restricciones digitales se sumaron a lo que describió como "condiciones inhumanas e incertidumbre diaria" que enfrentan críticos y disidentes encarcelados en Irán.

Las declaraciones de NetBlocks pusieron el foco en el impacto del apagón sobre la circulación de información dentro y fuera del país, en un contexto marcado por la conflictividad social, las protestas y las tensiones internacionales.

El decreto presidencial y la normalización del servicio

Según las agencias Fars y Tasnim, el decreto firmado por el presidente Masoud Pezeshkian apunta específicamente a devolver el acceso a internet al estado previo a enero, es decir, antes de la profundización de las restricciones.

La orden ya fue comunicada oficialmente al Ministerio de Comunicaciones y entrará en vigor este martes. Con ello, el Gobierno iraní avanzará en la normalización del servicio tras casi tres meses de limitaciones severas.

Entre los principales datos vinculados a la medida se destacan:

Duración del bloqueo: 87 días.

87 días. Horas acumuladas de apagón: más de 2.064 horas.

más de 2.064 horas. Inicio de las restricciones: finales de diciembre de 2025.

finales de diciembre de 2025. Nuevo endurecimiento del bloqueo: tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Entrada en vigor de la reapertura: martes.

La decisión del Gobierno iraní representa el cierre de una de las restricciones digitales más prolongadas registradas en el país en los últimos meses, en medio de un escenario marcado por protestas sociales, crisis económica y tensiones militares internacionales.