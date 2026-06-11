Evacúan sectores del Pentágono por un incidente vinculado a materiales peligrosos

Un importante operativo de emergencia se desarrolló este jueves en el Pentágono luego de que las autoridades activaran protocolos de seguridad ante un incidente relacionado con materiales peligrosos. La situación motivó la intervención de los servicios de bomberos y rescate, el cierre de sectores del edificio y la evacuación de personas que se encontraban en varias de sus plantas.

La emergencia fue confirmada por responsables del servicio de bomberos y rescate del condado de Arlington, quienes informaron sobre la investigación de un incidente con materiales peligrosos mediante una publicación realizada en la red social X.

A partir de la detección del problema, se dispusieron medidas preventivas dentro del edificio, considerado uno de los complejos de oficinas más grandes del mundo y sede central del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Operativo de emergencia y evacuación preventiva

De acuerdo con la información difundida por la cadena CNN, que citó fuentes no identificadas, el edificio quedó cerrado mientras se llevaba adelante la evaluación de la situación. Como parte de las medidas adoptadas, las personas que se encontraban en varias plantas fueron evacuadas.

Las acciones implementadas buscaron garantizar la seguridad de quienes desarrollan actividades dentro del complejo mientras los especialistas analizaban el origen y el alcance del incidente detectado. Según el informe de la cadena televisiva, los equipos de emergencia que ingresaron al edificio trabajaban equipados con elementos de protección específicos para este tipo de contingencias.

Entre los recursos observados durante el operativo se encontraban:

• Máscaras antigás.

• Trajes de protección química.

• Equipamiento especializado para incidentes con materiales peligrosos.

La presencia de estos elementos evidenció el carácter preventivo de la respuesta desplegada mientras continuaban las tareas de verificación y control en las áreas afectadas.

El problema detectado en la calidad del aire

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó que los sistemas de seguridad del edificio fueron los encargados de identificar una anomalía que derivó en la activación de los protocolos correspondientes.

A través de un correo electrónico, Parnell señaló que el complejo dispone de mecanismos sofisticados destinados a proteger tanto la infraestructura como a las personas que trabajan en el lugar.

"El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes. Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su gravedad", indicó el funcionario.

La declaración puso de relieve que las medidas adoptadas respondieron a una estrategia preventiva mientras se avanzaba en la determinación de la magnitud y las características del problema detectado.

Protocolos de protección en marcha

Las autoridades informaron que, una vez identificado el inconveniente, el Departamento puso en funcionamiento los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Según explicó Sean Parnell, se implementaron protocolos de protección estándar con el objetivo de minimizar cualquier riesgo potencial para las personas presentes en el edificio.

Entre las acciones adoptadas se incluyeron:

• Orden de confinamiento para la zona afectada.

• Despliegue de equipos de respuesta.

• Asistencia y apoyo para los ocupantes del edificio.

"El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio", expresó el portavoz.

Estas medidas se mantuvieron mientras continuaban las investigaciones destinadas a determinar la naturaleza exacta del incidente.

Áreas afectadas por las restricciones

La cobertura realizada por CNN indicó que las restricciones alcanzaron varios sectores del edificio. De acuerdo con la información difundida, quedaron cerrados los pisos comprendidos entre el segundo y el quinto nivel, además de algunos pasillos internos.

La clausura temporal de estas áreas formó parte de las acciones preventivas implementadas para facilitar el trabajo de los equipos especializados y resguardar a las personas que se encontraban dentro del complejo.

Un edificio emblemático bajo protocolos de seguridad

El Pentágono ocupa un lugar central dentro de la estructura de defensa estadounidense y es reconocido por sus dimensiones y relevancia estratégica. El edificio, de forma pentagonal, fue uno de los objetivos atacados durante los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, los procedimientos de seguridad y monitoreo constituyen una parte esencial de su funcionamiento cotidiano.

En esta oportunidad, la detección de un problema relacionado con la calidad del aire activó nuevamente los mecanismos de protección internos, dando lugar a una amplia respuesta de emergencia que incluyó evacuaciones, confinamientos sectorizados y el despliegue de personal especializado.

Mientras los bomberos y equipos técnicos continuaban investigando el incidente con materiales peligrosos, las autoridades mantenían las medidas de precaución dentro de uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo, a la espera de determinar la gravedad y el alcance de la situación detectada.