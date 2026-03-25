Exorcistas se reúnen con el Papa y alertan por aumento mundial del satanismo

El Vaticano fue escenario de una reunión de alto impacto simbólico y religioso: exorcistas de distintas partes del mundo mantuvieron un encuentro con el papa León XIV, en el que expusieron su preocupación por un incremento global de actividades vinculadas al ocultismo, el esoterismo y el satanismo.

De acuerdo con el medio especializado EWTN Vatican, el encuentro tuvo lugar el viernes 13 de marzo, cuando el Obispo de Roma recibió en audiencia privada a representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE). Durante la reunión, los especialistas presentaron un informe detallado sobre la tendencia al alza de estas prácticas y el impacto que generan en las personas.

El planteo no se limitó a una descripción del fenómeno, sino que incluyó una advertencia concreta sobre las consecuencias espirituales que estas actividades pueden tener en los fieles, en un contexto que, según los exorcistas, exige respuestas institucionales más estructuradas.

La demanda: más exorcistas y mejor formación

Frente a este escenario, la AIE solicitó al papa León XIV una medida específica: garantizar que cada diócesis del mundo cuente con uno o más sacerdotes exorcistas, debidamente preparados para ejercer ese ministerio.

Según la información difundida, el pedido no se centró únicamente en el número de especialistas, sino en la calidad de su formación, considerada clave para abordar situaciones complejas.

Los puntos principales de la solicitud incluyen:

Formación específica en seminarios , orientada al ministerio del exorcismo.

, orientada al ministerio del exorcismo. Programas especializados para nuevos obispos , con criterios claros de actuación.

, con criterios claros de actuación. Definición de protocolos pastorales, para enfrentar situaciones especialmente delicadas.

El medio citó al padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, quien advirtió que ignorar estos fenómenos deja a los fieles sin respuestas adecuadas frente a crisis espirituales profundas.

Según su planteo, esta falta de contención puede derivar en que las personas busquen soluciones inapropiadas, alejadas de la doctrina y la práctica institucional de la Iglesia.

Entrega de materiales y símbolos

En el marco de la audiencia, los representantes de la Asociación entregaron al pontífice distintos elementos vinculados a su actividad pastoral y doctrinal. Entre ellos se destacan:

El libro "Directrices para el ministerio del exorcismo" .

. Una imagen de San Miguel Arcángel, procedente del santuario de Monte Sant'Angelo.

Estos elementos refuerzan el carácter formal del encuentro y subrayan la intención de la AIE de consolidar lineamientos claros en torno a esta práctica específica dentro de la Iglesia.

Un curso internacional para abordar el fenómeno

En paralelo a estas preocupaciones, se anunció la realización de una instancia formativa de alcance internacional. Entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, la ciudad de Roma será sede del Curso sobre el Ministerio del Exorcismo y la Oración de Liberación.

La iniciativa estará dirigida tanto a personas consagradas como a laicos, y propone un abordaje sistemático y científico del fenómeno, integrando múltiples disciplinas.

Entre las dimensiones que serán analizadas se encuentran:

Antropológicas y fenomenológicas

Sociales y teológicas

Litúrgicas y canónicas

Pastorales y espirituales

Médicas, neurocientíficas y farmacológicas

Simbólicas, criminológicas, legales y jurídicas

Según el portal oficial Vatican News, el curso también incluirá ejes de análisis contemporáneos que amplían el campo de estudio.

Entre ellos se destacan el papel de la Inteligencia Artificial en rituales mágico-ocultistas; los vínculos entre la pedofilia, la pornografía infantil y los ritos satánicos y la relación entre terapias alternativas —muchas asociadas al movimiento cultural y espiritual de la Nueva Era— y los fenómenos ocultistas.

La organización del curso estará a cargo del Instituto Sacerdos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, junto con el Grupo de Investigación e Información Sociorreligiosa de Bolonia.

Un fenómeno en expansión y una respuesta institucional

La reunión entre los exorcistas y el papa León XIV pone en evidencia un fenómeno que, según los especialistas, presenta una tendencia creciente a nivel global. El aumento de prácticas vinculadas al ocultismo, el esoterismo y el satanismo aparece como un desafío que la Iglesia busca abordar desde una perspectiva organizativa, formativa y pastoral.

El pedido de reforzar la presencia de exorcistas en las diócesis, sumado a la implementación de programas académicos específicos, refleja una estrategia orientada a fortalecer las herramientas institucionales frente a una problemática que, de acuerdo con la AIE, tiene impacto directo en la vida espiritual de los fieles.

En este contexto, la articulación entre formación, doctrina y práctica se presenta como el eje central de una respuesta que intenta adaptarse a las nuevas manifestaciones de un fenómeno que, según lo expuesto en el Vaticano, continúa en expansión.