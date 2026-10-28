Tragedia en España: el choque de dos trenes de alta velocidad ya deja casi 70 muertos

Un grave accidente ferroviario ocurrido durante la mañana de este miércoles en España dejó al menos 64 personas fallecidas y decenas de heridos, luego de que dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaran en la provincia de Toledo. El siniestro provocó la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea que conecta Madrid con Andalucía y movilizó a numerosos equipos de emergencia para atender a las víctimas.

La colisión involucró a una formación AVE de Renfe y a un tren de la compañía Iryo, que trasladaban a más de 500 pasajeros. El accidente se produjo en un tramo comprendido entre las localidades de Mora y Orgaz, en las inmediaciones de Urda, y tuvo consecuencias de gravedad debido al impacto entre ambas formaciones y al posterior descarrilamiento de varios vagones.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el choque ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla. Como consecuencia de la colisión, hasta cuatro vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, una situación que agravó las condiciones del lugar y requirió la intervención de bomberos, efectivos de Protección Civil y personal sanitario.

La Junta de Castilla-La Mancha elevó a 64 la cifra de fallecidos, en un balance que superó el número de muertos registrado en el accidente de Adamuz. Las autoridades también informaron sobre una cantidad elevada de heridos, aunque las cifras difundidas durante las primeras horas presentaron diferencias según las declaraciones y los reportes disponibles.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia, las causas del choque todavía no habían sido establecidas. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible secuencia de los acontecimientos, pero las circunstancias exactas que derivaron en la colisión permanecían bajo investigación.

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Las primeras hipótesis sobre cómo ocurrió el accidente

Las primeras informaciones difundidas sobre el choque apuntaron a que el tren de Iryo se encontraba detenido en la vía por motivos que no habían sido establecidos. De acuerdo con esos indicios iniciales, la formación de AVE habría impactado contra él desde atrás, provocando el choque y la posterior caída de dos vagones por un terraplén.

Esta reconstrucción preliminar permitió describir una posible secuencia de los hechos, aunque las razones por las que el tren de Iryo estaba detenido no habían sido aclaradas en la información disponible. Por ese motivo, las circunstancias del accidente permanecían sujetas a investigación y no correspondía considerar las primeras hipótesis como una explicación definitiva de lo sucedido.

La ubicación del siniestro, en un tramo comprendido entre las localidades de Mora y Orgaz y próximo a Urda, concentró las tareas de respuesta de los equipos de emergencia. La caída de los vagones por el terraplén añadió dificultades al escenario y exigió la intervención de distintos servicios especializados.

El accidente tuvo, además, un impacto inmediato en la circulación ferroviaria de alta velocidad. La interrupción de los trenes en la línea Madrid-Andalucía fue comunicada por el administrador de la infraestructura ferroviaria, mientras las autoridades y los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Primer balance de víctimas

La Junta de Castilla-La Mancha informó que el accidente dejó 64 personas fallecidas y decenas de heridos. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, también se refirió a la cantidad de afectados y señaló que había más de 80 heridos tras el choque de los dos trenes.

En una de las actualizaciones difundidas, se indicó que cerca de 80 personas habían resultado heridas, con alrededor de 50 casos leves y 15 personas con pronóstico grave. Por su parte, García-Page habló de más de 80 heridos, de los cuales 30 serían leves y 50 moderados, con algunos afectados en estado de gravedad.

Las cifras reflejaban la magnitud del accidente y la necesidad de atender a numerosas personas en distintos centros sanitarios. Durante las primeras horas, los reportes fueron actualizándose a medida que las autoridades recibían información sobre las víctimas y sobre el traslado de los heridos.

Más de 30 heridos comenzaron a ser trasladados a distintos hospitales de Castilla-La Mancha, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional. La distribución de los pacientes se realizó entre establecimientos sanitarios de Toledo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Albacete.

Los traslados informados fueron los siguientes:

21 personas fueron llevadas al Hospital General Universitario de Toledo.

Ocho personas fueron trasladadas al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Tres personas ingresaron en el Hospital General de Ciudad Real.

Una persona fue trasladada al Hospital General de Albacete.

La atención hospitalaria formó parte de la respuesta organizada tras el accidente, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar de la colisión.

Bomberos, Protección Civil y equipos sanitarios

La gravedad del siniestro activó un amplio operativo de emergencia, con la participación de bomberos de distintas localidades, personal de Protección Civil y unidades especializadas de asistencia médica.

En el lugar trabajaban efectivos de los parques de bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, además de integrantes de Protección Civil procedentes de varios municipios cercanos. La intervención de estos equipos se concentró en atender las consecuencias del choque y colaborar en las tareas necesarias para responder a la situación generada por el descarrilamiento.

El despliegue sanitario incluyó recursos aéreos y unidades médicas móviles. Según la información difundida, fueron movilizados tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva, destinados a reforzar la asistencia a las personas afectadas.

La coordinación de los distintos servicios resultó necesaria ante la cantidad de víctimas, la presencia de heridos de diversa consideración y las condiciones del escenario, donde varios vagones habían caído por un terraplén. El operativo reunió recursos de diferentes localidades y especialidades para responder a las consecuencias inmediatas de la colisión.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, las autoridades debían actualizar la información sobre las víctimas y coordinar la atención sanitaria de los heridos trasladados a los hospitales de la región.

Interrupción de la línea Madrid-Andalucía

El accidente también tuvo consecuencias inmediatas sobre el funcionamiento del transporte ferroviario. La circulación de trenes de alta velocidad quedó interrumpida en la línea Madrid-Andalucía, según la comunicación del administrador de la infraestructura ferroviaria.

La interrupción afectó a uno de los principales corredores de alta velocidad mencionados en los reportes del siniestro. La colisión ocurrió precisamente en la línea Madrid-Sevilla, a la altura del kilómetro 118, y obligó a suspender la circulación mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

La prioridad durante las primeras horas estuvo puesta en la atención de las víctimas, la intervención de los equipos de rescate y el esclarecimiento de las circunstancias del accidente. La interrupción del servicio se sumó así a las consecuencias humanas y operativas de una colisión que involucró a dos trenes con más de 500 pasajeros.