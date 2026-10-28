Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado que despegó desde Argentina

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, de 45 años, llegó a Miami, Estados Unidos, a bordo de un avión privado que despegó desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. El legislador, excandidato presidencial por el Partido Liberal, aterrizó a las 10:30 en el Opa-locka Executive Airport, en el área de Miami, acompañado por su esposa, sus dos hijas y tres escoltas que viajaban con él.

La aeronave utilizada para el traslado fue un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. El vuelo se inició en territorio argentino durante la madrugada del miércoles y contempló una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible, según pudo saber Infobae.

La ruta elegida evitó sobrevolar el territorio brasileño. De esta manera, el desplazamiento de Bolsonaro y su familia conectó Puerto Iguazú con Miami mediante una escala en Ecuador, antes de completar el trayecto hacia Estados Unidos.

El arribo a Florida se produjo en un contexto de controversia por la situación judicial del senador en Brasil. Según la información difundida, el legislador habría salido del país pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que le impediría abandonar el territorio brasileño.

El avión había permanecido en Puerto Iguazú

La aeronave que trasladó a Flávio Bolsonaro y a su familia había llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Desde entonces permaneció en la terminal aérea misionera hasta concretar su salida hacia Estados Unidos durante la madrugada del miércoles.

La partida se produjo después de que no se concretara la salida que estaba prevista para las primeras horas del martes. La permanencia del avión en el aeropuerto se extendió durante ese período, mientras se desarrollaban los trámites vinculados con el traslado de los pasajeros y de la tripulación.

De acuerdo con los datos disponibles, Baires Fly S.A. había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones correspondientes a quienes viajaban en la aeronave y al personal a bordo. El avión permaneció en Puerto Iguazú hasta que finalmente emprendió el vuelo que lo llevó a Miami, con una escala técnica en Guayaquil.

La secuencia del desplazamiento quedó así marcada por la llegada de la aeronave desde Buenos Aires, su permanencia en Misiones, la salida durante la madrugada del miércoles y el posterior aterrizaje en Florida.

Migraciones confirmó el ingreso a la Argentina

Horas después del despegue del avión desde Puerto Iguazú, la agencia migratoria argentina difundió un comunicado en la red social X en el que informó sobre el ingreso al país de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro.

Según el organismo, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron a la Argentina el lunes 27 de octubre a las 22:50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

La comunicación oficial precisó que los cuatro ciudadanos presentaron documentación válida para realizar el ingreso y que no existían impedimentos legales para entrar a territorio argentino. En el comunicado, Migraciones señaló que los integrantes de la familia ingresaron con "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". Además, el organismo indicó que los trámites migratorios se registraron sin incidentes.

"Guayaquil": Porque la Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina y abordó un vuelo privado a Ecuador https://t.co/Mt5UB36Etc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 28, 2026

La información migratoria permitió establecer el momento y el paso fronterizo utilizado por la familia para ingresar por tierra a la Argentina, antes de continuar el viaje en el avión privado que partió desde Puerto Iguazú.

Los datos consignados por la autoridad argentina se refieren al ingreso al país y a la documentación presentada en ese procedimiento. La controversia, en cambio, se vincula con la situación judicial que enfrentaría Flávio Bolsonaro en Brasil y con las restricciones que, según sus propias declaraciones, le habían sido comunicadas.

La prohibición de salir de Brasil

El traslado a Estados Unidos se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con una decisión judicial atribuida a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Según la información difundida, la medida le habría prohibido a Flávio Bolsonaro salir del país.

El propio senador había denunciado el lunes que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión judicial. En un video publicado en redes sociales, Bolsonaro relató que los agentes le informaron sobre la obligación de entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar Brasil.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país", declaró el legislador en esa publicación.

La afirmación del senador se convirtió en un elemento central de la controversia que rodeó su posterior desplazamiento. Según los reportes disponibles, la partida desde Puerto Iguazú y la llegada a Miami ocurrieron pese a la existencia de una orden atribuida al magistrado del Supremo Tribunal Federal que le impediría salir del territorio brasileño.

No obstante, la información proporcionada no detalla las condiciones completas de la resolución judicial, su alcance específico ni eventuales decisiones posteriores relacionadas con el viaje. Por ese motivo, la prohibición de salida y sus consecuencias deben entenderse en los términos consignados en los reportes y en las declaraciones del propio Bolsonaro.