Flávio Bolsonaro celebró el triunfo y aseguró que Brasil quiere un cambio

Flávio Bolsonaro celebró el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que el resultado demuestra que una parte mayoritaria del electorado busca un cambio. El candidato del Partido Liberal quedó primero y volverá a enfrentarse con el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje del próximo 25 de octubre.

"Son más de 56 millones de brasileños que votaron por un cambio", afirmó el senador en declaraciones a la prensa que lo esperaba frente a su vivienda en Brasilia.

"No puedo esperar para recuperar la democracia en tres semanas", agregó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en referencia a la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro apuntó contra el PT

El candidato del Partido Liberal insistió en que el resultado expresa un pedido de transformación por parte de los votantes.

"Brasil quiere un cambio", sostuvo.

En esa línea, lanzó fuertes críticas contra el Partido de los Trabajadores (PT), espacio que encabeza Lula, y afirmó: "Es el fin de la era del PT, una era que está dejando un récord de mujeres asesinadas, de brasileños endeudados".

Flávio también planteó que no necesita más de un período presidencial para llevar adelante su proyecto. "Solo necesito un mandato para volver a poner a Brasil en el centro", aseguró.

La ventaja de Flávio sobre Lula

Con más del 99% de los votos escrutados, el candidato del Partido Liberal obtenía el 47,08%, frente al 45,10% de Lula, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio se mantuvo al frente durante buena parte del escrutinio y terminó la jornada con más de 56 millones de votos, casi tres millones más que el actual mandatario.

Lula deberá ahora intentar captar los votos de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta. Entre ellos, Augusto Cury quedó tercero con el 2,9%, seguido por Renan Santos, con el 2,26%, y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con el 2,2%. Por su parte, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema obtuvo el 0,28%.

Qué necesitan para ganar el balotaje

Brasil volverá a las urnas el domingo 25 de octubre para definir quién será el próximo presidente.

En la segunda vuelta, Lula y Flávio Bolsonaro necesitarán obtener la mayoría de los votos válidos. Como solo competirán los dos candidatos más votados de la primera instancia, será elegido quien consiga más del 50% de los votos válidos emitidos.

Los votos en blanco y nulos no se adjudican a ninguno de los candidatos ni se contabilizan para establecer esa mayoría. Por lo tanto, los postulantes no necesitan alcanzar la mitad del total de personas habilitadas para votar, sino superar el 50% de los votos considerados válidos.

La campaña entra así en una nueva etapa, con Lula obligado a ampliar su base electoral y Flávio Bolsonaro buscando sostener la ventaja obtenida en la primera vuelta para convertirse en el próximo presidente de Brasil.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.