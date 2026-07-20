EE. UU. intensifica su ofensiva contra Irán mientras aumentan sus bajas y heridos

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes el lanzamiento de una nueva ronda de ataques contra Irán, consolidando una ofensiva que ya alcanza diez noches consecutivas de bombardeos.

De acuerdo con el mensaje difundido por el propio CENTCOM en las redes sociales y reportado por las cadenas CNN y CBS News, las operaciones militares tienen un objetivo específico.

"Los ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el CENTCOM.

La declaración sitúa el foco de la ofensiva sobre las capacidades militares que, según el mando estadounidense, han sido empleadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los escenarios mencionados por el organismo militar al explicar el propósito de la campaña.

La continuidad de los bombardeos durante diez noches consecutivas refleja una operación sostenida, mientras las autoridades estadounidenses mantienen la explicación oficial sobre el alcance y la finalidad de los ataques.

Muertes de militares estadounidenses en Jordania e Irak

En paralelo al anuncio de la nueva ofensiva, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó durante el fin de semana sobre nuevas bajas entre el personal militar desplegado en la región.

Según el reporte oficial:

Dos soldados estadounidenses murieron en una base militar ubicada en Jordania .

en una base militar ubicada en . En el mismo lugar se encontraron restos no identificados donde había desaparecido un tercer militar estadounidense.

La información difundida por el Departamento de Defensa da cuenta de estos hechos sin ofrecer mayores precisiones adicionales sobre las circunstancias, limitándose a confirmar tanto las muertes como el hallazgo de restos en el sitio donde había desaparecido el tercer integrante de las fuerzas estadounidenses.

A estos episodios se suma otra muerte registrada en Irak.

Las autoridades estadounidenses informaron que otro militar falleció durante la detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní de ataque unidireccional que había sido derribado.

Los distintos hechos reportados evidencian que las operaciones militares y las tareas vinculadas a material explosivo continúan representando riesgos para el personal desplegado en Oriente Medio.

Cerca de un centenar de heridos en ataques contra bases estadounidenses

Mientras continúan las operaciones militares, funcionarios estadounidenses informaron a CBS News que cerca de 100 militares estadounidenses resultaron heridos como consecuencia de varios ataques aéreos iraníes contra bases militares de Estados Unidos en la región de Oriente Medio durante este mes.

De acuerdo con esos funcionarios:

Cerca de 100 militares resultaron heridos.

Las lesiones se produjeron en varios ataques aéreos iraníes contra bases estadounidenses.

contra bases estadounidenses. La mayoría de los afectados ya se reincorporó al servicio, según indicaron dos de los funcionarios consultados.

Posteriormente, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó oficialmente esas cifras en un comunicado enviado a CBS News.

Parnell precisó que casi 100 personas fueron consideradas con algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026, ofreciendo además un panorama sobre la evolución del estado de salud del personal afectado.

El Pentágono destaca la recuperación del personal afectado

En su declaración, Sean Parnell informó que el 96% de los militares lesionados ya se ha recuperado, una cifra que refleja el estado actual del personal alcanzado por los ataques registrados desde comienzos de julio.

El portavoz también destacó la disposición de los efectivos para regresar a sus funciones.

"Están decididos a volver a la lucha. La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves", afirmó Parnell.

La evaluación oficial del Pentágono indica que, si bien el número de heridos se acerca al centenar, la mayoría de las lesiones correspondieron a conmociones cerebrales leves, lo que permitió que una parte importante de los militares afectados pudiera reincorporarse al servicio tras su recuperación.

Un escenario marcado por operaciones militares y consecuencias para el personal desplegado

El anuncio de la décima noche consecutiva de bombardeos contra Irán coincide con un período en el que las fuerzas estadounidenses también registran bajas y heridos en distintos puntos de Oriente Medio.

Por un lado, el CENTCOM sostiene que los ataques buscan degradar las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Por otro, el Departamento de Defensa confirmó la muerte de militares estadounidenses en Jordania e Irak, además de informar sobre el hallazgo de restos no identificados en el lugar donde desapareció un tercer soldado.

Al mismo tiempo, los datos confirmados por el Pentágono muestran que casi un centenar de militares estadounidenses sufrió algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026, producto de ataques aéreos iraníes contra bases estadounidenses en Oriente Medio. De ese total, el 96% ya se recuperó, mientras que las autoridades indicaron que la mayoría de las lesiones correspondieron a conmociones cerebrales leves, y que gran parte del personal afectado ya volvió al servicio.