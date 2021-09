Furor por el video de dos lechuzas enamoradas

"Septiembre ha llegado otra vez y yo no se que inventare, se enciende tu perfume en mi ser...", entonaba el cantante popular cordobés Miguel “Conejito” Alejandro y la música parece llegar hasta este nido, en medio de la Patagonia argentina, en el que dos lechuzas se hacen arrumacos al sol y enamoran.

Luis Pereyra es quién las retrató en Puerto Madryn. Es un fotógrafo aficionado que comparte sus videos en su página de Facebook Fotero Patagónico. Es entrerriano pero hace 35 años que vive en Madryn. Todo el día anda con su cámara, en busca de lindos momentos.

"Estábamos cerca del aeropuerto y yo salí con la cámara a recorrer. Tenían el nido en el piso y ahí me quedé como media hora, porque por ahí se metían al nido, salían", dijo Luis Pereyra, que desde que su hija le hicieron una página en las redes, recogió más de 50 mil segudores.

Septiembre es la fecha perfecta para disfrutar de Puerto Madryn. Porque todos dan el presente: ballenas, pingüinos, lobos y elefantes marinos coinciden en las costas. Y hasta mediados de diciembre, transcurren los mejores días para quienes viajen con ganas de ver y conectar con la fauna marina local. Hay mucho por ver y por hacer.

La gastronomía local es exquisita. Pescados, mariscos y el famoso cordero patagónico son los platos tradicionales que se pueden degustar. Los langostinos son célebres en todo el mundo y utilizados por los mejores cocineros del país.

Luis se dedica a sacar fotos como aficionado. Acaba de jubilarse en su trabajo, en un canal de cable. Lo hizo de manera anticipada, para poder disfrutar más del tiempo. "Vivo en un lugar que te permite hacer esto. Salís a caminar y siempre te encontrás con algo bonito porque, el paisaje ayuda un montón. La Patagonia es infinita y te permite mirar todo", concluyó.