Horror en Italia: profanan la tumba de una influencery roban su cabeza

El caso de Pamela Genini, la modelo y empresaria italiana de 29 años asesinada en octubre pasado en Milán, sumó un nuevo capítulo estremecedor que volvió a sacudir a la sociedad italiana. Desconocidos profanaron su tumba y se llevaron su cabeza, en un hecho que la policía investiga y que generó conmoción por la brutalidad y el simbolismo del acto.

El descubrimiento ocurrió el lunes, cuando empleados del cementerio intentaban trasladar el féretro de la joven a su lugar de descanso definitivo. Durante el procedimiento, detectaron irregularidades: el ataúd no cerraba correctamente y presentaba tornillos sueltos. Ante esta situación, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Al abrir el féretro, la escena revelada fue aún más perturbadora: la cabeza de Genini no estaba. El cuerpo llevaba cinco meses en el cementerio desde el momento de su asesinato, lo que incrementa el impacto del hallazgo.

Indicios de una intervención reciente

Los primeros peritajes aportaron un dato clave para la investigación. Los especialistas detectaron que el ataúd había sido sellado con silicona fresca, lo que sugiere que la decapitación ocurrió recientemente y no en el momento del entierro.

Este elemento refuerza la hipótesis de una acción deliberada y posterior, ejecutada con tiempo y recursos, lo que descarta en principio un hecho improvisado. La escena, según las primeras conclusiones, fue alterada de manera meticulosa.

Una profanación planificada

La policía italiana orienta la investigación hacia una profanación planificada. Los investigadores consideran que el ataque al cuerpo de Genini no fue obra de una sola persona. De acuerdo con las primeras estimaciones, al menos tres o cuatro individuos podrían haber participado en el hecho, aunque todavía no se precisaron los fundamentos exactos de esta hipótesis.

Hasta el momento, no trascendió ningún móvil que explique el robo de la cabeza, lo que añade un componente de incertidumbre al caso.

La causa fue caratulada bajo dos figuras penales:

Profanación de cadáver

Robo de restos humanos

Ambos delitos, según la legislación italiana, contemplan penas de hasta siete años de prisión, lo que refleja la gravedad con la que se aborda este tipo de hechos en el país.

El femicidio que conmocionó a Italia

El nombre de Pamela Genini ya había ocupado titulares meses atrás, cuando fue víctima de un crimen brutal que generó una fuerte repercusión. La joven fue asesinada en el balcón de su departamento en Milán, en un episodio de violencia extrema.

Según la investigación, el responsable fue su exnovio, el empresario Gianluca Soncin, de 52 años. El ataque ocurrió tras un período de acoso persistente, en el que el agresor le suplicaba retomar la relación.

Los datos de la autopsia expusieron la magnitud de la violencia: Genini recibió más de 24 puñaladas. El agresor habría logrado ingresar al departamento utilizando un juego de llaves que aún conservaba.

Horas antes del crimen, la víctima había manifestado su temor en un mensaje dirigido a una amiga: "Tengo miedo. Este tipo está completamente loco... No sé qué hacer". La advertencia, retrospectivamente, adquiere un peso determinante en la reconstrucción del caso.

Durante el ataque, los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la joven. Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, ya era demasiado tarde.

Tras cometer el crimen, Soncin intentó quitarse la vida cortándose el cuello. No obstante, sobrevivió y permanece detenido, acusado de acoso y homicidio.

Una figura pública y emprendedora

Más allá del crimen, la figura de Pamela Genini tenía relevancia en distintos ámbitos. Además de su carrera como modelo y su presencia en la televisión italiana, era fundadora de una marca de trajes de baño, lo que la posicionaba también como una emprendedora dentro del mundo de los negocios.

Su perfil combinaba exposición mediática y actividad empresarial, lo que contribuyó a amplificar la repercusión del caso tras su asesinato.