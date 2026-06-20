Un tribunal en España ordenó que la esposa de Pedro Sánchez sea juzgada por corrupción

Un tribunal de España ordenó de manera contundente que la esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez sea juzgada por corrupción, según una orden judicial publicada este sábado en Madrid. La decisión, adoptada en el marco de la elevación de la causa a la etapa de debate oral, establece además una serie de medidas cautelares destinadas a asegurar la permanencia de la imputada dentro del territorio bajo jurisdicción.

El magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, dispuso que Begoña Gómez deberá cumplir con obligaciones específicas mientras avance el proceso judicial. Entre ellas se encuentran:

Entrega obligatoria del pasaporte

Prohibición de salir del país

Comparecencia ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte un veredicto definitivo

La resolución enfatiza que estas medidas tienen como objetivo garantizar la plena comparecencia de la imputada en las futuras audiencias del proceso. En ese sentido, el tribunal ordenó además que se informe "a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares", con el fin de impedir cualquier intento de salida del territorio europeo en incumplimiento de la orden judicial.

Procesamiento por múltiples delitos y alcance de la acusación

En los fundamentos del fallo, el juez Juan Carlos Peinado resolvió procesar a Begoña Gómez por una serie de delitos vinculados a presuntas irregularidades de carácter económico y de influencia. El listado de imputaciones incluye:

Tráfico de influencias

Corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares

Apropiación indebida

Malversación de caudales públicos

La decisión de elevar la causa a juicio oral se fundamenta, según la resolución, en un extenso listado de presuntas irregularidades que, de acuerdo con el expediente, afectan de manera directa al entorno familiar del Palacio de la Moncloa.

El expediente judicial no se limita exclusivamente a la figura de la esposa del presidente del gobierno. La resolución también alcanza a otros actores vinculados a la investigación, ampliando el alcance del proceso a distintos niveles de participación.

Otros imputados: extensión del caso más allá de la principal acusada

La causa judicial incorpora también a otros investigados que, según la resolución, habrían tenido participación en los hechos analizados por el juzgado de instrucción.

Entre ellos se encuentra Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, quien es acusada por los mismos delitos que se le imputan a la principal procesada, en el marco de la misma causa.

Asimismo, el expediente incluye al empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha sido enviado a juicio por los delitos de:

Tráfico de influencias

Corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares

De este modo, el proceso judicial configura un escenario en el que convergen funcionarios, asesores y actores del sector privado, todos bajo la órbita de una misma investigación penal.

Origen de la investigación y denuncia inicial

La investigación penal se inició formalmente en abril de 2024, con el objetivo de desentrañar lo que el expediente describe como un complejo entramado de influencias y prebendas académicas.

El juez Juan Carlos Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez en ese momento inicial para investigar delitos como:

Apropiación indebida

Intrusismo

Corrupción en los negocios

Estas imputaciones estaban relacionadas con su participación en una cátedra universitaria que codirigía, elemento central del inicio de la investigación.

La causa fue impulsada tras la presentación de una denuncia por parte del autodenominado sindicato Manos Limpias, que dio origen al procedimiento judicial actualmente en etapa de juicio oral.

Pruebas, peritajes y avance hacia el juicio oral

De acuerdo con la resolución judicial, uno de los elementos determinantes para avanzar hacia el juzgamiento fue el análisis técnico de la documentación incorporada al expediente. En particular, los peritajes sobre los convenios firmados y el financiamiento de la cátedra universitaria resultaron clave.

Estos informes fueron considerados relevantes tanto por la Fiscalía como por el juzgado de instrucción, al entender que reunían elementos suficientes para justificar la apertura del juicio contra los distintos sospechosos.

En este contexto, el proceso judicial se apoya en la evaluación de:

Convenios firmados vinculados a la actividad académica

Financiación de la cátedra universitaria

Documentación analizada en el marco de la instrucción penal

La resolución marca así el cierre de la etapa de instrucción y la apertura formal del debate oral, consolidando una causa que, según el expediente, involucra múltiples niveles de responsabilidad y una estructura de relaciones entre el ámbito académico, empresarial e institucional.