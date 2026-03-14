Irán advierte a Emiratos tras el ataque a la isla de Kharg

El conflicto que sacude a Oriente Medio ha entrado en una fase de máxima volatilidad. En las últimas horas, la tensión se ha trasladado al plano diplomático y militar entre Teherán y sus vecinos del Golfo Pérsico, tras el contundente ataque perpetrado por Estados Unidos contra la isla de Kharg, un enclave estratégico fundamental para la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria

Ante el impacto de la ofensiva estadounidense, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) ha enviado un mensaje directo y sin precedentes a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. En el comunicado, las fuerzas iraníes advierten que los "escondites" y refugios militares estadounidenses situados en suelo emiratí han pasado a ser considerados "objetivos legítimos". Este giro en la retórica de Teherán subraya la intención de ampliar el radio de respuesta ante lo que perciben como una agresión directa a su soberanía y capacidades económicas. La medida busca presionar a los estados regionales que albergan instalaciones de Washington, marcando una escalada significativa en el riesgo para la seguridad de la infraestructura y el personal extranjero en la zona.

El drama humanitario en el Kurdistán iraní

Mientras la crisis en el Golfo acapara la atención internacional, la situación en el frente interno iraní presenta una dimensión cada vez más oscura. Según informes de los medios estatales, al menos 112 personas han muerto en la provincia del Kurdistán iraní como consecuencia de los ataques conjuntos ejecutados por Estados Unidos e Israel. Este escenario se ve agravado por una estrategia de desestabilización en la que Washington, presuntamente, está alentando a las fuerzas kurdas iraníes a cruzar la frontera desde Irak para iniciar una operación terrestre de gran envergadura dentro de Irán. La región afectada, conocida como el Kurdistán iraní, se ubica en una zona montañosa estratégica en el noroeste y oeste del país, abarcando principalmente las provincias iraníes de Kurdistán, Kermanshah, Azerbaiyán Occidental e Ilam, una zona habitada mayoritariamente por la etnia kurda que se ha convertido en un tablero clave para las potencias extranjeras que buscan fracturar el control de la República Islámica a través de la insurgencia armada y la presión territorial.

Ofensiva sostenida y tensión en el Golfo

Lejos de mostrar signos de desescalada, la ofensiva iraní continúa manifestándose mediante ataques sostenidos con misiles y drones en toda la región del Golfo. Pese a las reiteradas protestas de los países vecinos, Teherán mantiene su capacidad operativa, lo que ha sido confirmado por diversas fuentes, incluyendo la cadena árabe Al Jazeera. La persistencia de estas operaciones, sumada a la advertencia lanzada a los Emiratos, sugiere que el régimen iraní ha optado por una estrategia de confrontación abierta, dispuesta a trasladar el peso de la guerra a los países aliados de Washington en la península arábiga. El panorama regional, marcado por el despliegue de drones y el uso de misiles balísticos, sitúa al Golfo Pérsico en una de sus horas más inciertas, con repercusiones que, por su naturaleza estratégica, amenazan con trascender las fronteras del conflicto bélico para impactar de lleno en la estabilidad económica global.