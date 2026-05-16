Irán advierte a quienes apoyen la resolución de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán elevó el tono de su ofensiva diplomática al advertir formalmente que cualquier nación que respalde el proyecto de resolución promovido por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz deberá asumir la responsabilidad internacional por una eventual profundización del conflicto en Medio Oriente.

La posición iraní quedó plasmada en un comunicado difundido el viernes por la noche a través de la red social X por la representación de Teherán ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El mensaje fue categórico y apuntó directamente contra los países que decidan acompañar la iniciativa estadounidense.

"Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense", sostuvo el comunicado difundido por la misión iraní.

La declaración refleja un endurecimiento significativo en el plano diplomático y expone el nivel de tensión alcanzado alrededor del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta debido a su peso estratégico para el comercio internacional de petróleo.

El rol de Amir-Saeid Iravani y las acusaciones contra Washington

La embajada iraní ante la ONU, encabezada por Amir-Saeid Iravani, acusó además a la Casa Blanca de ejercer presión sobre la comunidad internacional para conseguir copatrocinadores del proyecto de resolución.

Según la postura de Teherán, el objetivo de Washington sería construir una "falsa imagen" de consenso global en torno a acciones que Irán considera "ilegales". La acusación apunta directamente a la estrategia diplomática estadounidense en Naciones Unidas y busca desacreditar el respaldo internacional que comenzó a consolidarse en torno al documento.

El señalamiento iraní también revela la dimensión política de la disputa: no se trata únicamente de un conflicto militar o marítimo, sino de una batalla por la legitimidad internacional y por la capacidad de construir alianzas en el sistema multilateral.

El contenido de la resolución impulsada por Estados Unidos y Baréin

El borrador en discusión fue presentado de manera conjunta por Estados Unidos y Baréin el pasado 7 de mayo. El texto tiene como eje central garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y establece exigencias concretas hacia Irán.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

El cese de los ataques atribuidos a Irán.

atribuidos a Irán. La interrupción del minado de aguas en la zona marítima.

en la zona marítima. El fin del cobro ilegal de peajes a embarcaciones comerciales.

a embarcaciones comerciales. La garantía de libre circulación marítima en el estrecho.

La iniciativa ya obtuvo el respaldo explícito de varias monarquías de la región:

Kuwait

Catar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Ese apoyo regional fortalece la posición diplomática de Washington, aunque al mismo tiempo incrementa la confrontación con Teherán, que considera la resolución como una legitimación internacional de la presión estadounidense.

Las modificaciones para evitar el veto de Rusia y China

El proyecto de resolución no llegó al Consejo de Seguridad en su versión original. La propuesta debió ser modificada de manera sustancial respecto del borrador presentado en abril.

Los impulsores del texto eliminaron toda referencia al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, cláusula jurídica que habilita el uso de la fuerza militar y la intervención armada en situaciones determinadas.

La decisión respondió a una necesidad estratégica: evitar un veto casi seguro de Rusia y China, dos actores con peso decisivo dentro del Consejo de Seguridad y tradicionalmente críticos de las iniciativas occidentales que puedan abrir la puerta a acciones militares directas.

La eliminación de esa cláusula revela el delicado equilibrio diplomático que atraviesa la negociación. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados buscan aumentar la presión sobre Irán; por otro, necesitan construir una red mínima de consensos que permita sostener la viabilidad política de la resolución.

Un conflicto que amenaza la estabilidad energética global

La disputa en el estrecho de Ormuz se desarrolla en medio de una guerra abierta que comenzó el pasado 28 de febrero, fecha señalada como el inicio de las hostilidades directas entre Irán y la alianza conformada por Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, el conflicto evolucionó hacia un escenario de bloqueo mutuo con consecuencias económicas de alcance internacional.

El estrecho de Ormuz representa una arteria estratégica para el comercio mundial de energía: por allí transita el 20% del suministro global de crudo. El cierre virtual de esa vía marítima provocó una inmediata reacción de Washington.

Como represalia, Estados Unidos implementó desde el 13 de abril un estricto cerco naval sobre los buques y terminales portuarias iraníes. La medida consolidó un escenario de máxima tensión marítima y profundizó el riesgo de interrupciones en el flujo energético internacional.

El actual esquema de bloqueo mutuo no sólo impacta en la dinámica militar regional, sino que además instala incertidumbre sobre la estabilidad de los mercados energéticos y sobre el futuro inmediato del comercio marítimo en Medio Oriente.

En ese contexto, la disputa diplomática en Naciones Unidas aparece como una extensión directa del conflicto estratégico que se libra en el Golfo Pérsico, donde cada movimiento político, militar o económico adquiere una dimensión global.