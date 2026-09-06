Irán amenaza con respuestas más rápidas e intensas ante una nueva ofensiva de Estados Unidos

Irán volvió a elevar este domingo la tensión con Estados Unidos y advirtió que responderá de manera más contundente ante cualquier nueva ofensiva. La amenaza se produjo después de una escalada de enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte marítimo y energético.

"Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó", afirmó Mohamad Baqer Qalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Durante un discurso difundido por medios iraníes, el funcionario aseguró que cualquier ataque contra los intereses o la seguridad de su país tendrá una respuesta "más rápida, más intensa y más dolorosa".

La nueva escalada se produce mientras ambas partes permanecen sin alcanzar una salida diplomática al conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, según la información difundida sobre el enfrentamiento.

Irán anunció una nueva "zona prohibida"

En paralelo, Qalibaf anticipó que Teherán declarará en los próximos días como "zona prohibida" un sector ubicado cerca del estrecho de Ormuz.

El anuncio fue precisado por Mohsen Rezai, también secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, quien explicó que el área comenzará en la línea del bloqueo impuesto por la Armada estadounidense e incluirá sectores del Golfo.

"Cualquier barco que entre en esta nueva zona será incluido en una lista de sanciones", advirtió Rezai.

La medida se suma al bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por Irán y al cerco sobre los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos, en un contexto en el que el tráfico marítimo en la zona permanece reducido.

Cruce de versiones por un supuesto ataque

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este domingo que atacaron un vehículo militar estadounidense no tripulado que, según su versión, intentaba ingresar en la zona protegida del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Estados Unidos rechazó esa afirmación.

Tim Hawkins, portavoz del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), calificó el anuncio iraní como una "mentira total" y aseguró que ninguna embarcación estadounidense había sido atacada durante la jornada.

El intercambio de acusaciones se produjo después de varios días de enfrentamientos principalmente en las aguas del Golfo.

Una escalada que vuelve a poner el foco en Ormuz

Las hostilidades se habían mantenido en relativa calma durante más de un mes, hasta que el 30 de agosto Estados Unidos bombardeó infraestructuras iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, según la información difundida sobre el conflicto.

Desde el viernes, los enfrentamientos se concentraron principalmente en el ámbito marítimo. La situación genera especial preocupación por la importancia estratégica del estrecho, una de las principales rutas para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos.

Mientras continúan los cruces entre Teherán y Washington, la posibilidad de nuevas acciones militares mantiene elevada la tensión en Medio Oriente y complica los esfuerzos para alcanzar una salida diplomática.

Con información de AFP.

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