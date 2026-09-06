México: una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos durante unas fiestas patronales

Una explosión de pirotecnia ocurrida durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, una comunidad perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, dejó al menos nueve personas muertas y más de una veintena de heridos.

El estallido se produjo mientras se desarrollaban los festejos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz y tuvo lugar dentro de una iglesia de la comunidad, donde se encontraba el material pirotécnico.

La potencia de la explosión provocó el derrumbe de una parte de la estructura del templo y generó una situación de emergencia que movilizó a distintos equipos de rescate y asistencia. La presencia de personas que se encontraban en el lugar al momento del incidente obligó a desplegar un operativo para atender a los heridos y determinar si había otras víctimas atrapadas entre los restos.

La tragedia interrumpió de manera abrupta los festejos patronales y dio paso a una intensa tarea de emergencia en la comunidad.

Equipos de emergencia entre los escombros

Después de la explosión, los equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a las personas afectadas y comenzar la búsqueda de posibles personas atrapadas entre los escombros.

El operativo reúne a distintos organismos y fuerzas que trabajan en la zona afectada, mientras se utilizan herramientas y maquinaria para remover los restos de la estructura que sufrió el derrumbe.

En las tareas participan:

Protección Civil.

Bomberos de distintos municipios.

Comisión Nacional de Emergencias.

Policía Estatal.

Maquinaria pesada para remover los restos de la estructura.

Vecinos de la zona, que también colaboraron con las tareas de rescate y asistencia.

La magnitud del derrumbe y la posibilidad de que hubiera personas atrapadas hicieron necesaria la intervención coordinada de los equipos de emergencia. Mientras los especialistas avanzaban con las tareas de remoción, habitantes de la comunidad también se sumaron a los trabajos de rescate y asistencia.

El operativo continuaba mientras se buscaba establecer con precisión la situación en el lugar y garantizar la atención de las personas afectadas.

Más de veinte heridos fueron trasladados a hospitales

Además de las nueve víctimas fatales, más de una veintena de personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión.

Los afectados fueron trasladados a distintos hospitales cercanos para recibir atención médica. En paralelo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó sus protocolos para recibir a las personas afectadas por la tragedia. De acuerdo con los primeros reportes difundidos, entre los heridos hay personas pertenecientes a distintos grupos etarios. La emergencia alcanzó a:

Niños.

Adolescentes.

Adultos.

Personas mayores.

La diversidad de edades entre las personas afectadas refleja el impacto que tuvo la explosión durante una celebración patronal en la que se encontraban integrantes de la comunidad.

Mientras los heridos eran derivados a centros de salud para recibir atención médica, en Santa María Canchesdá continuaban las labores de emergencia y rescate.

Dos sacerdotes resultaron heridos

La Diócesis de Atlacomulco confirmó además que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos durante el incidente. Ambos fueron atendidos en un centro de salud y, de acuerdo con la información difundida por la institución religiosa, se encuentran fuera de peligro.

La Diócesis expresó también sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales, en medio de una tragedia que golpeó a la comunidad durante una celebración religiosa.

La confirmación sobre el estado de los sacerdotes aportó un dato tranquilizador dentro de un escenario marcado por las víctimas fatales, los heridos y las tareas de rescate que continuaban desarrollándose en la iglesia.