Irán atacó la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita y Trump pidió evacuar la región

La tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo umbral tras confirmarse que la Embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue impactada por dos vehículos aéreos no tripulados. El incidente, que afectó el techo y el perímetro de la cancillería, se produjo en el marco de una ofensiva militar que involucra directamente a Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados regionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó oficialmente el ataque, que ya había sido adelantado por un funcionario estadounidense en un canal de noticias. Las autoridades saudíes confirmaron que el hecho provocó un "fuego limitado" y daños materiales menores en el edificio diplomático.

Impacto directo en la sede diplomática

Según un portavoz del Ministerio de Defensa saudí, "según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio". La precisión del informe oficial refuerza la gravedad del episodio: no se trató de un incidente periférico, sino de un ataque directo contra una representación diplomática estadounidense.

El Departamento de Estado detalló que los drones alcanzaron específicamente el techo y el perímetro de la cancillería, un dato que subraya el nivel de penetración del ataque. Aunque los daños fueron catalogados como menores, el simbolismo de la agresión es significativo en un contexto de creciente confrontación regional.

Orden de evacuación inmediata

En respuesta a la escalada, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el lunes una advertencia categórica: pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de 12 países de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán.

Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, sostuvo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles "debido a los riesgos para la seguridad".

La advertencia se aplica específicamente a los siguientes territorios:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel

Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

La amplitud geográfica de la medida evidencia que la administración estadounidense considera que el riesgo no está circunscripto a un solo frente, sino que abarca múltiples escenarios donde la confrontación podría intensificarse.

Tercer día consecutivo de bombardeos

El ataque contra la embajada se produce mientras los Ejércitos de Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán y a sus aliados por tercer día consecutivo el lunes. La ofensiva comenzó el sábado, cuando ambos países llevaron adelante una serie de ataques contra varios objetivos en Irán.

En esos bombardeos murieron muchos altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La magnitud del golpe alteró el equilibrio político y militar en Teherán, desencadenando una respuesta inmediata.

Irán respondió con sus propios ataques contra múltiples objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región, ampliando el teatro de operaciones y sumando nuevos actores al conflicto.

Escalada multidireccional en la región

Los acontecimientos se desarrollaron en varios frentes simultáneos:

Cazas israelíes surcaron los cielos sobre la capital iraní, Teherán.

Irán lanzó ataques con drones a través del Golfo Pérsico.

Militantes del grupo terrorista Hezbollah, respaldados por Irán, dispararon cohetes desde Líbano hacia Israel.

Israel respondió bombardeando los bastiones de la milicia en las afueras de Beirut.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes, mientras los aviones de guerra norteamericanos continuaban castigando posiciones iraníes.

El conflicto también registró un episodio adicional de alta sensibilidad: tres aeronaves estadounidenses fueron derribadas por las defensas aéreas de Kuwait en lo que el Ejército de Estados Unidos calificó como un "aparente incidente de fuego amigo". Los tripulantes fueron puestos a salvo, según la información oficial.

Un escenario de máxima incertidumbre

El ataque con drones contra la embajada en Riad se inserta así en un cuadro de confrontación directa y abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, con ramificaciones que alcanzan al Golfo Pérsico, el Levante y múltiples capitales regionales. La combinación de ofensivas aéreas, ataques con drones, lanzamiento de cohetes y operaciones militares en distintos territorios configura una dinámica de guerra de múltiples frentes.

La orden de evacuación masiva y la confirmación de ataques contra infraestructuras diplomáticas reflejan un escenario de alta volatilidad y riesgos extendidos. Con bombardeos en curso, objetivos múltiples alcanzados y un número significativo de blancos declarados por las partes, la región atraviesa una de sus fases más críticas, con implicancias diplomáticas y militares aún en desarrollo.