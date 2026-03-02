Trump justificó la ofensiva contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la ofensiva militar contra Iran se basó en reportes de inteligencia que detectaron un presunto programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio no declarado previamente.

En una entrevista con el New York Post, Trump sostuvo: "Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente", en referencia a la operación denominada "Epic Fury".

Según el mandatario, el hallazgo se produjo tras el fracaso de negociaciones en Ginebra y reveló que el emplazamiento descubierto era distinto a las instalaciones nucleares ya monitoreadas por la comunidad internacional.

"Avanza más rápido de lo previsto"

Trump aseguró que la campaña militar progresa "mucho más rápido de lo previsto" y afirmó que los ataques eliminaron a 49 altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine confirmaron que Estados Unidos estableció "superioridad aérea local" sobre territorio iraní. Hegseth sostuvo que la operación no será un conflicto prolongado como Irak o Afganistán y no descartó el envío de tropas si fuese necesario.

Impacto regional y víctimas

La escalada generó tensión en el Golfo Pérsico y en los mercados energéticos. La empresa estatal QatarEnergy suspendió temporalmente su producción de gas natural licuado tras ataques con drones, lo que impulsó los precios internacionales.

Según la Media Luna Roja iraní, al menos 555 personas murieron en Irán desde el inicio de los bombardeos. En Israel, ataques con misiles dejaron 11 víctimas fatales. El Pentágono también confirmó la muerte de un militar estadounidense y la pérdida de tres aviones F-15E en incidentes durante los combates.

Desde Teherán, el secretario de Seguridad Nacional Alí Larijani rechazó negociaciones inmediatas y advirtió que el país está preparado para una "guerra de resistencia".

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio deberá defender la legalidad y los objetivos de la ofensiva ante el Congreso estadounidense.