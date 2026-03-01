Netanyahu advierte que los ataques contra Irán se intensificarán en los próximos días

En un contexto de extrema tensión regional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este domingo una advertencia que redefine el alcance de la actual contienda en Oriente Próximo. Según las declaraciones del mandatario, la ofensiva militar desplegada sobre territorio iraní no solo se mantendrá, sino que entrará en una fase de mayor agresividad en el corto plazo. En términos estrictos, Netanyahu aseguró que los ataques lanzados por las fuerzas israelíes "se intensificarán en los próximos días", marcando un punto de no retorno en la estrategia bélica de su administración y anticipando una escala de fuego sin precedentes sobre los centros de poder persas.

El mensaje, cargado de simbolismo y firmeza institucional, fue grabado desde un escenario estratégico: la azotea del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Desde allí, el premier confirmó que las operaciones aéreas y tácticas ya se encuentran activas sobre diversos puntos del territorio iraní, operando específicamente sobre objetivos estratégicos definidos por la inteligencia militar. El foco de la operación es claro y directo; según palabras del propio jefe de Estado, la presión militar sobre la capital iraní no experimentará tregua alguna, buscando desarticular por completo las capacidades de respuesta del país vecino tras la desestabilización de su cadena de mando.

El asalto al corazón de Teherán y la cúpula de seguridad

La narrativa de Israel ha pasado de la contención a la ofensiva abierta tras eventos que han sacudido la estructura de poder en la región. Netanyahu fue taxativo al declarar que sus fuerzas ya están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad, una cadencia de fuego que seguirá aumentando de forma exponencial conforme avancen las jornadas. Esta decisión de profundizar la incursión se hizo pública inmediatamente después de que el primer ministro encabezara una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad. El objetivo primordial de dicho cónclave fue definir el curso definitivo de la campaña militar tras la confirmación de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, un suceso que ha alterado el equilibrio geopolítico y que Israel ha decidido capitalizar mediante instrucciones precisas ya impartidas a sus generales.

En esta nueva etapa, las fuerzas israelíes han priorizado activos de alto valor dentro de la infraestructura militar y política de Irán, bajo un mando centralizado que busca el máximo impacto en el menor tiempo posible. La promesa de intensificación implica un despliegue mayor de recursos aéreos y tecnológicos, asegurando que la presión sobre la capital persa no se detendrá hasta alcanzar los objetivos trazados en la reunión de emergencia. Este cambio de ritmo en la contienda responde a una planificación estratégica que busca aprovechar el vacío de poder y la vulnerabilidad del régimen en sus horas más críticas.

El costo civil en Tel Aviv y la alianza estratégica con Washington

A pesar de la retórica de avance militar, Benjamin Netanyahu no eludió la gravedad del costo humano que esta guerra está imprimiendo sobre la sociedad israelí. El mandatario calificó la coyuntura actual como una serie de "días dolorosos", reconociendo públicamente las vulnerabilidades enfrentadas por la población ante la respuesta iraní. Según los datos oficiales proporcionados en su mensaje, al menos 10 personas murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos lanzados por Irán, cuyos proyectiles impactaron en áreas residenciales y centros urbanos de las ciudades de Tel Aviv y Bet Shemesh. No obstante, las bajas civiles no han mermado la determinación del gabinete de guerra, que utiliza estos ataques para justificar la necesidad de una respuesta definitiva y contundente.

Un punto central del discurso de Netanyahu fue el reconocimiento explícito del respaldo internacional, particularmente el proveniente de Washington. El primer ministro reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando que la actual cooperación militar entre ambas naciones carece de precedentes en la historia reciente y es el pilar que sostiene la actual ofensiva. Netanyahu vinculó este momento histórico con una ambición personal y política que ha perseguido durante décadas, manifestando que estas fuerzas conjuntas permiten finalmente lograr lo que ha deseado durante 40 años: asestar un golpe demoledor al régimen terrorista. Con esta declaración, el premier ratificó que el objetivo final es el desmantelamiento de la estructura del régimen, mientras las órdenes para el resto de la contienda ya están en manos de los altos mandos militares.