Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria tras ataques de EE.UU. e Israel

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó este viernes la muerte de su portavoz, Ali-Mohammad Naeini, como consecuencia de un nuevo ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.

La información fue difundida por la televisión pública iraní IRIB, en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Allí se destacó la trayectoria de Naeini, quien, según el reporte, dedicó más de cuatro décadas al servicio de la protección de la Revolución Islámica.

Desde el organismo, subrayaron su rol no solo en el plano militar, sino también en el terreno ideológico, al remarcar que sus aportes en el campo de la "guerra blanda" serán una referencia para las futuras acciones de la Guardia Revolucionaria.

El perfil de Naeini

El informe oficial resaltó que Ali-Mohammad Naeini fue una figura clave dentro del aparato de seguridad iraní. Su labor se extendió por más de 40 años, período en el cual participó activamente en la defensa de los principios de la Revolución Islámica.

Entre las definiciones que difundieron las autoridades se destacan:

Fue considerado un "general valiente y sincero"

Se lo vinculó con el desarrollo de estrategias en el ámbito de la guerra psicológica

Se destacó su papel en la construcción de modelos eficientes en el campo de la 'guerra blanda'

El comunicado también incluyó una declaración de continuidad en la línea de acción del organismo, al afirmar que seguirán su camino de "perseverancia en la lucha contra los terroristas".

Balance de víctimas

La muerte de Naeini se inscribe en un contexto de alta letalidad producto de la ofensiva militar. Según el último balance oficial difundido por las autoridades iraníes, el conflicto dejó:

Más de 1.200 muertos, de acuerdo a cifras gubernamentales

Sin embargo, esta cifra es ampliamente superada por estimaciones independientes. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, informó que el número de víctimas asciende a:

Más de 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles

Esta diferencia entre los datos oficiales y los relevamientos de organizaciones no gubernamentales refleja la complejidad del escenario y la dificultad para establecer un balance definitivo.

Altas autoridades entre las víctimas

El conflicto también impactó en los niveles más altos de la dirigencia iraní. Según la información difundida, entre los fallecidos se encuentran figuras de peso dentro del sistema político y de seguridad del país.

Entre los nombres mencionados figuran:

Alí Jamenei

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Aziz Nasirzadé

Esmaeil Jatib

A ellos se suman altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, lo que evidencia la magnitud del impacto institucional que provocó la ofensiva.

Un escenario de confrontación sostenida

La ofensiva atribuida a Estados Unidos e Israel se presenta como un nuevo capítulo en un escenario de confrontación que involucra a actores estatales y estructuras militares de alto nivel.

En este contexto, la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria adquiere un significado que trasciende lo individual, al tratarse de una figura vinculada tanto a la comunicación institucional como a la estrategia del organismo.

El énfasis puesto por las autoridades iraníes en la continuidad de su línea de acción y en la reivindicación del rol de Naeini refuerza la dimensión política y simbólica del episodio.