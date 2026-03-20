Irán difunde un video de Mojtaba Khamenei en medio de versiones sobre su salud

En un contexto de creciente tensión y versiones cruzadas, la televisión estatal de Irán difundió este viernes un video del líder supremo Mojtaba Khamenei, en lo que fue presentado como una clase de carácter religioso. La publicación de estas imágenes ocurre en un momento particularmente sensible, marcado por los rumores sobre su estado de salud y su prolongada ausencia de apariciones públicas desde su designación.

El material audiovisual adquiere especial relevancia debido a que, desde el pasado 8 de marzo, fecha en la que fue nombrado líder supremo en reemplazo de su padre, Ali Khamenei, no se lo había visto en público ni se habían difundido registros recientes de su actividad. Esta ausencia había alimentado versiones sobre su situación física, que se intensificaron en los últimos días.

Versiones sobre su estado de salud

Las dudas en torno a la condición del líder religioso se profundizaron luego de que el Gobierno de Estados Unidos señalara que Mojtaba Khamenei habría resultado gravemente herido durante el ataque en el que murió su padre, Ali Khamenei, en el primer día de guerra. Estas afirmaciones contribuyeron a generar un clima de incertidumbre respecto de la capacidad del nuevo líder para ejercer plenamente sus funciones.

En este escenario, la difusión del video por parte de la televisión iraní aparece como un intento de mostrar normalidad institucional y contrarrestar las versiones que circulan tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, el contenido no incluye precisiones sobre la fecha exacta de la grabación ni detalles adicionales que permitan confirmar su actualidad.

🚨 Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Un mensaje en redes

En paralelo a la difusión del video, Mojtaba Khamenei publicó este viernes un mensaje en la red social X, en el que adoptó un tono firme frente al contexto de conflictividad. El posteo estuvo vinculado a las condolencias por el asesinato del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, ocurrido el martes por la noche.

En ese marco, el líder supremo expresó: "La seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos".

El mensaje no solo incluyó un llamado explícito a la acción frente a lo que definió como amenazas internas y externas, sino que también reflejó el clima de confrontación que atraviesa al país. Asimismo, Khamenei deseó que "la misericordia de Dios descanse sobre él" en referencia al funcionario fallecido.

Escalada de violencia en la cúpula del poder

La muerte de Ismail Jatib no fue un hecho aislado. Un día antes también fue asesinado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, considerado hasta ese momento como la figura política más relevante del país.

Esta sucesión de asesinatos en los niveles más altos del poder iraní configura un escenario de extrema gravedad institucional, en el que las estructuras de seguridad y conducción política aparecen directamente afectadas. La simultaneidad de estos hechos refuerza la percepción de una escalada de violencia que impacta en el núcleo del gobierno.

En este contexto, los funerales de Ismail Jatib se celebrarán este viernes en la mezquita Mosala de Teherán, en una ceremonia que se prevé cargada de simbolismo político y religioso.