Irán exige que la tregua con EE.UU. incluya a Líbano mientras persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

La guerra en Medio Oriente atraviesa un escenario de tregua frágil entre Estados Unidos e Irán, mientras Teherán reclama que el alto el fuego también incluya a Líbano. El conflicto mantiene en alerta al comercio internacional y genera impacto global, seguido con atención desde Argentina por sus posibles efectos económicos.

Tránsito marítimo aún restringido en Ormuz

El tráfico de buques continúa limitado en el estrecho de Ormuz, donde cientos de embarcaciones permanecen bloqueadas pese al cese temporal de hostilidades. Desde la entrada en vigor de la tregua, solo siete petroleros y nueve graneleros cruzaron esta ruta clave para el comercio mundial, prácticamente cerrada desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Según datos de la firma Kpler, apenas 16 buques de transporte de materias primas atravesaron el paso marítimo, un volumen que representa un tráfico "un 90% inferior a los niveles normales", sostenido mayormente por comercio iraní.

Israel intensifica ataques en Líbano

En paralelo, Israel informó que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos de Hezbollah en territorio libanés, en vísperas de negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés.

El ejército israelí aseguró que su Fuerza Aérea continúa atacando infraestructuras del grupo y apoyando a las tropas terrestres desplegadas en el sur del país.

Negociaciones directas en Pakistán

Este sábado, delegaciones de Irán y Estados Unidos iniciaron en Islamabad su primer encuentro directo de alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979, con mediación de Pakistán.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente J. D. Vance, mientras que la iraní es liderada por el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.

Deportaciones y tensión diplomática

En otro frente, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la deportación de familiares de la exfuncionaria iraní Masoumeh Ebtekar, vinculada a la crisis de los rehenes de 1979. La medida incluye la revocación de residencias permanentes otorgadas durante la administración de Barack Obama.

Trump anunció el inicio del desminado

El presidente Donald Trump afirmó que comenzó el "proceso de limpieza" de minas en el estrecho de Ormuz, al tiempo que criticó a aliados internacionales por no participar en la reapertura militar de la vía marítima.

Teherán exige una tregua "real"

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que el alto el fuego debe implementarse "de manera real" y abarcar también a Líbano. Además, advirtió que el país está preparado para responder ante cualquier violación del cese de hostilidades.

El escenario continúa marcado por la tensión militar, la negociación diplomática y el impacto económico global de un conflicto que sigue lejos de resolverse.