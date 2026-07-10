Venezuela: los muertos ya superan los 4.100 y hay casi 30 mil desaparecidos

El número de personas que murieron por los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela es de 4.118, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La cifra de víctimas mortales difundida el jueves era de 3.889, mientras que la cantidad de personas que siguen sin ser localizadas bajó a 29.995, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

El número de heridos se mantuvo en 16.740, según el el informe oficial.

Rodríguez dijo que el Estado venezolano ha atendido a 86.794 familias desde el doble sismo del 24 de junio -de magnitud 7.2 y 7.5-, y que 17.266 personas permanecen refugiadas en 89 campamentos transitorios.

En tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó el viernes los trabajos de rehabilitación de infraestructuras en Caracas, específicamente en San Bernardino, a propósito del Plan Venezuela Renace, donde aseguró que la reconstrucción avanza.

Durante su intervención aseguró que 186 edificios y 8. 515 viviendas están siendo rehabilitadas, para permitir el retorno de las familias, mientras que "quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios, pero ya abordando planes de construcción de vivienda", reportó el diario El Universal.

Agregó que con la cooperación internacional se están revisando protocolos internacionales referentes a las construcciones en un país sísmico: "Hay aquí presencia de expertos, de ingenieros internacionales que están trabajando con la comisión presidencial y con el Plan Venezuela Renace".

Un sismo de magnitud 3,9 sacudió el norte de Venezuela

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Avanza recuperación de servicios básicos en La Guayra

Delcy Rodríguez, informó que el suministro eléctrico en el estado La Guaira ha sido restablecido en un 96 por ciento, en medio de los avances en la recuperación de servicios básicos tras los sismos del pasado 24 de junio.

Durante un recorrido por zonas afectadas, la mandataria señaló que 21 subestaciones eléctricas fueron completamente rehabilitadas.

En materia de agua potable, Rodríguez indicó que la recuperación alcanza el 84 por ciento, mientras que en sectores con infraestructura colapsada el suministro se mantiene mediante camiones cisterna para garantizar el acceso de la población, reportó la agencia Xinhua.

Las autoridades también reportaron avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones, tras las afectaciones registradas en la empresa telefónica estatal Cantv.

Rodríguez señaló que, de forma paralela, continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, mientras, en paralelo, ha iniciado la fase de reparación de viviendas e infraestructuras.

PNUD colabora con Venezuela para estabilizar servicios tras sismos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno venezolano colaboran en un plan conjunto que busca estabilizar los servicios públicos en La Guaira, la región centro-norte de Venezuela que resultó más afectada por los sismos del 24 de junio.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Venezolana de Noticias, citada por Xinhua, representantes del PNUD se reunieron en La Guaira para coordinar acciones con el titular del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Juan Ramírez Luces.

El representante de la delegación del PNUD, Luis Francisco Thais, se refirió en su intervención al trabajo conjunto para la pronta recuperación frente a las secuelas de los dos terremotos que asolaron la zona.

"Venimos ya varios días trabajando entre los equipos, entendiendo bien todas las herramientas e instrumentos que tienen los distintos ministerios, de cara a poder acelerar la recuperación digna, segura e inclusiva", dijo Thais.

Arriba buque de transporte anfibio de Estados Unidos para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria

El USS San Antonio (LPD-17), buque de transporte anfibio de la Marina de Estados Unidos, llegó el jueves al puerto de La Guaira para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria.

Según el Comando Sur (SOUTHCOM), las fuerzas estadounidenses desplegadas en el puerto operan un nodo de comunicaciones y distribución para hacer llegar asistencia de emergencia a las zonas más golpeadas por los sismos.

El USS San Antonio es el segundo buque anfibio en arribar a La Guaira. Previamente, el USS Fort Lauderdale (LPD-28) había llegado al puerto y funcionaba como centro logístico para almacenar y distribuir alimentos, agua y medicamentos.

En total, la operación moviliza a más de 4.500 efectivos, incluyendo unos 2.200 infantes de marina de la 22ª Unidad Expedicionaria. Seis aviones C-17 Globemaster transportaron previamente una Compañía de Logística de Combate con equipos pesados y capacidades de purificación de agua desde Carolina del Norte.