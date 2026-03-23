Irán y el Líbano bajo fuego: Netanyahu ratifica la continuidad de la ofensiva aérea

En un contexto de extrema tensión regional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, brindó este lunes un discurso televisado de alto impacto en el que delineó los próximos pasos de la estrategia militar de su nación. Durante su alocución, el mandatario fue taxativo al afirmar que las operaciones bélicas contra objetivos en Irán y el Líbano no solo se mantendrán, sino que forman parte de un plan sistemático para neutralizar las capacidades de sus adversarios. La declaración, replicada por la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas, se produce en un momento de reconfiguración geopolítica tras el diálogo fluido entre la administración israelí y la Casa Blanca bajo la gestión de Donald Trump.

Ofensiva contra el programa nuclear y Hezbollah

El núcleo del mensaje de Netanyahu se centró en la degradación de las capacidades estratégicas de sus enemigos mediante ataques directos y operaciones de inteligencia. El primer ministro aseguró que las fuerzas de defensa están golpeando con precisión tanto el programa de misiles como el programa nuclear iraní, al tiempo que continúan asestando lo que calificó como duros golpes a la estructura de la organización Hezbollah en territorio libanés. Esta ofensiva busca desarticular la infraestructura de investigación y desarrollo atómico en Irán, junto con la neutralización de proyectiles de largo alcance y el debilitamiento de la cadena de mando de la milicia libanesa.

En una revelación que añade una nueva capa de gravedad al conflicto, Netanyahu confirmó una operación reciente de ejecución táctica al declarar que, hace apenas unos días, eliminaron a dos científicos nucleares más y que se esperan más acciones en el futuro cercano. Esta admisión no solo ratifica la política de ataques selectivos contra cuadros técnicos vinculados al desarrollo atómico de Teherán, sino que funciona como una advertencia explícita sobre futuras incursiones destinadas a salvaguardar los intereses vitales de Israel bajo cualquier circunstancia y frente a cualquier amenaza externa.

El eje Netanyahu-Trump y la búsqueda de un acuerdo

La dimensión diplomática de esta escalada también ocupó un lugar central en el discurso emitido este lunes 23 de marzo de 2026. Netanyahu reveló haber mantenido una conversación temprana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar visiones sobre el desenlace de las hostilidades. Según el líder israelí, existe una sintonía estrecha con el mandatario estadounidense respecto a la posibilidad de capitalizar la superioridad militar obtenida en el terreno para forzar una resolución política que favorezca los objetivos de seguridad de su país.

Netanyahu expresó su firme convicción de que Israel puede aprovechar los logros significativos alcanzados en conjunto con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos finales de la guerra mediante un acuerdo formal. La intención de ambos líderes sería traducir estas victorias operativas en un pacto estratégico que permita consolidar la seguridad de la región bajo los términos de Israel, salvaguardando sus intereses vitales de manera definitiva a través de una coordinación binacional que maximice el impacto de las incursiones en el territorio enemigo.

Pronóstico de una semana de ataques intensificados

La hoja de ruta para los próximos días parece estar trazada con rigor militar y una estrecha colaboración internacional. Al anuncio de Netanyahu se le sumaron las declaraciones realizadas el pasado sábado por el ministro de Defensa de Israel, quien anticipó un incremento notable en el ritmo de las operaciones bélicas. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la cartera de Defensa, tanto Estados Unidos como Israel tienen previsto aumentar significativamente los ataques contra Irán a lo largo de esta semana, manteniendo el enfoque prioritario sobre la infraestructura de investigación nuclear y los depósitos de armamento.

Con estas declaraciones, Benjamin Netanyahu deja en claro que la vía militar sigue siendo la herramienta principal de su gobierno para forzar una salida diplomática bajo sus propias condiciones. La mención directa a la eliminación de científicos y la promesa de que se producirán más acciones por venir sitúan a la región en un escenario de incertidumbre absoluta, donde la resolución del conflicto parece depender de la efectividad de estos nuevos ataques coordinados con Washington y de la capacidad de Israel para sostener su ofensiva sobre múltiples frentes de manera simultánea.