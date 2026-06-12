Irán negó un acuerdo final y acusó a Estados Unidos de trabar diálogo

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó el jueves que no se ha finalizado ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según informó la agencia semioficial Tasnim, citada por la cadena estadounidense NBC News.

Baghaei subrayó que "Irán aún no ha tomado una decisión final con respecto a un acuerdo", y agregó que "los informes sobre un acuerdo son especulativos y nada se ha concretado". Con estas declaraciones, Irán desmintió categóricamente los rumores que habían circulado sobre la supuesta inminencia de un pacto bilateral.

Mediadores y obstáculos diplomáticos

El portavoz detalló que Qatar y Pakistán actúan como mediadores en las conversaciones, aunque denunció que "las acciones de Estados Unidos están afectando el proceso diplomático". Baghaei explicó que, aunque una parte sustancial del texto del acuerdo ya estaba finalizada, los cambios constantes de postura por parte de Estados Unidos han generado dificultades significativas para cerrar un entendimiento definitivo.

Esta situación refleja un escenario en el que, según Irán, la negociación ha sido marcada por la inestabilidad y la falta de coherencia estadounidense, lo que complica cualquier avance concreto en las conversaciones.

Tensiones en el estrecho de Ormuz

Baghaei también señaló que las acciones de Estados Unidos han desestabilizado la situación en el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas del mundo. Según indicó, aproximadamente el 20% del petróleo mundial transitaba por esta ruta antes de la guerra, lo que subraya la relevancia global de cualquier tensión en la región.

"La situación en el estrecho de Ormuz se ha vuelto más insegura como consecuencia de las acciones de Estados Unidos", afirmó el portavoz, dejando en claro que Teherán percibe un impacto directo de la política estadounidense en la seguridad energética y marítima internacional.

Declaraciones presidenciales contradictorias

En la misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había cancelado los ataques contra Irán que había anticipado horas antes. Trump justificó la decisión afirmando que los "puntos finales" de un acuerdo con Irán habían sido aprobados, lo que contrasta con la versión de Baghaei, quien insiste en que ningún acuerdo ha sido cerrado.

Este contraste evidencia la brecha entre las interpretaciones de Washington y Teherán respecto al estado de las negociaciones, y pone de relieve la complejidad de la diplomacia internacional en un momento de alta tensión en el Medio Oriente.

Conclusión: incertidumbre y riesgos

El cruce de declaraciones entre Baghaei y Trump deja un panorama de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras Teherán mantiene que no se ha concretado acuerdo alguno y denuncia la inestabilidad generada por Estados Unidos, Washington indica lo contrario, generando un escenario en el que la diplomacia y la seguridad marítima se encuentran estrechamente entrelazadas y bajo presión.

La atención internacional permanece enfocada en cómo evolucionarán estas negociaciones y cómo las acciones de Estados Unidos y la postura iraní influirán en la seguridad del estrecho de Ormuz y en la distribución global de petróleo.