Trump anunció un ataque a gran escala contra Irán: "Asumiremos el control como en Venezuela"

En una declaración que generó un fuerte impacto en el escenario internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llevará adelante un ataque militar a gran escala contra Irán. El mandatario sostuvo que la ofensiva será ejecutada con extrema dureza y adelantó además una estrategia destinada a tomar el control de infraestructura considerada clave para la producción y comercialización de hidrocarburos iraníes.

El anuncio fue difundido a través de los canales oficiales del presidente y replicado por la Casa Blanca. La declaración se produjo en una jornada de elevada exposición internacional, coincidente con la inauguración de la Copa del Mundo 2026, evento que tiene a Estados Unidos como uno de los países anfitriones.

Las afirmaciones realizadas por Trump colocaron nuevamente a Medio Oriente en el centro de la atención global y abrieron interrogantes sobre el alcance de las medidas anunciadas por la administración estadounidense.

El anuncio de una ofensiva militar

Durante su mensaje, Trump aseguró que la capacidad de respuesta militar de Irán se encuentra seriamente debilitada. Utilizando el tono directo que caracteriza sus intervenciones públicas, el mandatario describió un escenario en el que gran parte de los sistemas defensivos y ofensivos iraníes habrían quedado fuera de operación.

Según expresó en sus redes sociales, las estructuras vinculadas a la defensa del régimen islámico se encuentran severamente afectadas. Entre los sistemas mencionados por Trump figuran:

• Armada.

• Fuerza Aérea.

• Sistemas de radar.

• Defensa antiaérea.

• Otras formas de defensa.

• Gran parte de la capacidad ofensiva.

"¡Su Armada, Fuerza Aérea, Radar, Defensa Antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!", afirmó el mandatario estadounidense.

Además, sostuvo que el golpe militar se concretará durante las próximas horas, anticipando una operación de gran magnitud contra objetivos iraníes.

La estrategia sobre el petróleo y el gas

Más allá del componente militar, uno de los aspectos que generó mayor repercusión fue la referencia realizada por Trump a los recursos energéticos iraníes.

El presidente adelantó que las fuerzas estadounidenses avanzarían posteriormente sobre objetivos económicos considerados estratégicos. En particular, mencionó la intención de asumir el control de instalaciones vinculadas a la producción y exportación de petróleo y gas. La declaración incluyó una comparación directa con Venezuela, al señalar que la estrategia proyectada seguiría una lógica similar.

"Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma similar a como lo hemos hecho con Venezuela", afirmó.

Las palabras del mandatario colocaron a los mercados energéticos globales en el centro del debate, debido a la relevancia que poseen las exportaciones de hidrocarburos iraníes dentro de la economía de ese país.

Kharg, el enclave petrolero señalado por Trump

La isla de Kharg ocupó un lugar central en el anuncio presidencial. La referencia específica a este territorio no fue casual y aparece vinculada a su importancia estratégica dentro de la estructura energética iraní.

Ubicada en el Golfo Pérsico, la isla constituye un punto neurálgico para las exportaciones de crudo de Irán. Aunque se trata de una superficie reducida, descrita como de apenas un tercio del tamaño de Manhattan, concentra una actividad considerada fundamental para la economía de Teherán. De acuerdo con la información difundida, aproximadamente el 90% de las exportaciones petroleras iraníes pasan por sus muelles profundos, diseñados para operar con superpetroleros.

Entre las características destacadas de la isla se encuentran:

• Ubicación en el Golfo Pérsico.

• Tamaño aproximado equivalente a un tercio de Manhattan.

• Muelles profundos aptos para superpetroleros.

• Paso de alrededor del 90% de las exportaciones de crudo iraní.

Esta importancia estratégica explica que la isla haya sido mencionada como uno de los principales objetivos dentro del plan anunciado por Trump.

Un objetivo presente desde hace décadas

La información difundida también señala que el interés de Trump por la isla de Kharg no es reciente. Según se indicó, la posibilidad de controlar ese enclave forma parte de una visión que el mandatario sostiene desde hace décadas.

La inteligencia norteamericana estima que el bloqueo o control de la isla provocaría una "bancarrota total" para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Asimismo, se recordó una declaración realizada por Trump en una entrevista de 1988. En aquella oportunidad, el entonces empresario manifestó cuál sería, a su juicio, la respuesta adecuada ante una agresión contra soldados o embarcaciones estadounidenses.

Según esa referencia, afirmó que ante una situación de ese tipo su reacción ideal sería "entrar y tomar la isla de Kharg".

La mención de ese antecedente histórico aparece ahora vinculada al anuncio realizado por el presidente, que volvió a colocar a la isla petrolera en el centro de una estrategia que combina objetivos militares y económicos, en un contexto de creciente tensión internacional.