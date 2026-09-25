Irán presentó a Estados Unidos un plan de siete días para la reapertura del Estrecho de Ormuz

En el marco de la actividad internacional desarrollada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, comunicó a los medios de prensa que su país ha trasladado formalmente a Estados Unidos una propuesta detallada. Este entendimiento contempla un plan concreto de siete días que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer por completo el paso marítimo normal en la zona, siempre y cuando se den las condiciones necesarias requeridas por Teherán.

La comunicación oficial no se realizó de manera directa, sino que Teherán informó sobre esta iniciativa a Washington a través de la mediación de Qatar. Según detalló el jefe de la diplomacia iraní, el cronograma estipulado comenzará a correr de inmediato, tan pronto como el gobierno estadounidense acepte formalmente los términos planteados.

Cronograma Operativo y Acciones Requeridas

El diseño estratégico presentado por la administración iraní establece una división temporal precisa para alcanzar la normalización del tráfico en la vía marítima. Las exigencias planteadas a Washington no representan exigencias improvisadas, sino que se basan en compromisos previamente asumidos por ambas naciones.

Medidas iniciales: Estados Unidos deberá ejecutar un conjunto de acciones que Teherán calcula que podrían demandar cuatro o cinco días.

Apertura progresiva: Para el sexto día, las previsiones indican que el estrecho de Ormuz ya podría encontrarse abierto al tránsito.

Instancia de diálogo: Durante el séptimo día, se dará inicio formal a las conversaciones con Estados Unidos destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los temas de interés y acuerdo mutuo.

El ministro Araghchi puntualizó enfáticamente que la totalidad de las acciones exigidas a la contraparte norteamericana no constituyen nuevas demandas. Por el contrario, ya se encuentran plenamente incluidas dentro del memorándum de entendimiento que firmaron los jefes de Estado de ambos países durante el mes de junio. En este sentido, el canciller remarcó: "Puedo asegurarles que si hay seriedad en la parte estadounidense para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya todo está preparado".

Soberanía, Coerción y el Antecedente de Junio

La postura oficial del gobierno iraní se mantiene firme frente a la presión internacional, delimitando con claridad los límites bajo los cuales está dispuesto a negociar. Durante sus declaraciones ante los reporteros en Nueva York, Araghchi advirtió que la decisión final recae exclusivamente en Washington, sentenciando que Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, y reiterando que el país no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión.

Para comprender el trasfondo de esta propuesta actual, es necesario remontarse al pasado 18 de junio, fecha en la cual Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento. Dicho pacto histórico tuvo como objetivo principal poner fin a la guerra en la región en todos los frentes, incluyendo de manera explícita el territorio de Líbano.

De conformidad con los términos establecidos en aquel documento, ambos gobiernos debían entablar negociaciones estructuradas para alcanzar un acuerdo final en un plazo perentorio de 60 días. Dicho período estipulado concluyó formalmente el 17 de agosto. Sin embargo, el destino de aquellas conversaciones quedó sumido en la incertidumbre tras registrarse una serie de recientes escaladas políticas y militares entre los dos países, un escenario que la propuesta actual busca destrabar mediante un esquema de cumplimiento progresivo en una semana.