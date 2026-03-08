Israel bombardeó hangares de aviones F-14 en Irán y advirtió que atacará al sucesor de Jamenei

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que llevaron adelante ataques aéreos contra instalaciones militares en Irán, en una operación que tuvo como objetivo hangares donde se almacenaban aviones de combate F-14 del régimen iraní.

Según informó el Ejército israelí, los bombardeos fueron ejecutados tras un trabajo coordinado con la Dirección de Inteligencia, lo que permitió localizar instalaciones específicas en el aeropuerto de Isfahan International Airport. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación buscó debilitar capacidades militares iraníes que representaban una amenaza directa para las aeronaves israelíes. En ese contexto, además de los hangares donde se encontraban los cazas F-14, también fueron alcanzados sistemas utilizados para detectar y responder a incursiones aéreas.

Entre los objetivos atacados, las FDI detallaron:

Almacenamientos de aviones de combate F-14 del régimen iraní.

Sistemas de detección aérea.

Infraestructura de defensa que representaba una amenaza para la Fuerza Aérea israelí.

El operativo se inscribe dentro de una serie de bombardeos iniciados en el marco de la ofensiva contra el país persa, una campaña militar impulsada por el gobierno israelí que se desarrolla en paralelo con acciones realizadas junto a Estados Unidos.

Advertencia directa al sucesor de Jamenei

En paralelo a la confirmación de los ataques, el Ejército israelí volvió a lanzar una advertencia explícita al liderazgo iraní, centrada en el proceso de sucesión tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei. El antiguo líder del régimen iraní fue asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, un hecho ocurrido el 28 de febrero, que marcó uno de los momentos más significativos de la ofensiva.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, las FDI afirmaron: "Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor".

El comunicado agregó que, tras la neutralización del líder iraní, las autoridades del país buscan reorganizar el sistema político para designar un nuevo jefe del régimen.

Según el mensaje israelí, "tras la neutralización del tirano Jameneí, el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder".

La Asamblea de Expertos y la reunión en Qom

En el mismo comunicado, el Ejército israelí hizo referencia al organismo encargado de designar al líder supremo de Irán: la Asamblea de Expertos de Irán. Las FDI aseguraron que el organismo no se había reunido durante décadas, pero que ahora se prepara para hacerlo en la ciudad de Qom con el objetivo de elegir al sucesor del ayatollah asesinado.

El mensaje israelí incluyó una advertencia directa sobre ese encuentro. Según el comunicado oficial, Israel también considerará objetivos de ataque a quienes participen en la reunión destinada a elegir al nuevo líder del régimen iraní.

La declaración representa una escalada retórica en medio de la ofensiva militar, ya que vincula explícitamente el proceso político interno de Irán con posibles acciones militares.

La ofensiva impulsada por Netanyahu

El asesinato del ayatollah Ali Khamenei había sido señalado como uno de los objetivos principales del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dentro de la nueva ofensiva contra Irán.

El operativo se desarrolló en el marco de una serie de bombardeos iniciados junto a Estados Unidos, cuya primera jornada tuvo lugar el 28 de febrero, cuando se produjeron ataques que derivaron en la muerte del líder iraní y de varios altos cargos del régimen. Tras la confirmación del fallecimiento, tanto por parte de Israel como de Irán, se abrió un escenario político de transición en el país persa, con la necesidad de reorganizar la estructura de poder.

Un gobierno de transición en Irán

Luego de la muerte del líder supremo, se estableció un consejo encargado de conducir el país durante el período de transición.

Este órgano está integrado por:

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, jefe del Poder Judicial iraní.

Alireza Arafi, jurista y ayatollah.

La conformación de este consejo fue informada por la agencia estatal Islamic Republic News Agency, conocida como IRNA. De acuerdo con la información difundida, los tres dirigentes serán responsables de conducir el país durante el período de transición, hasta que se concrete el proceso institucional que permita elegir al nuevo líder supremo.