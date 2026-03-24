Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano y consolida una nueva zona de seguridad estratégica

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron adelante una nueva y significativa ofensiva en el sur del Líbano, en una operación que dejó un saldo de ocho combatientes abatidos y la destrucción de un arsenal considerado estratégico. Este avance permitió a las tropas israelíes tomar el control de la región, en el marco de una estrategia más amplia destinada a expandir la zona de seguridad en la frontera norte.

Según el propio ejército israelí, la operación fue ejecutada por la unidad Golani, una de las brigadas más destacadas en operaciones terrestres, y tuvo como resultado la desarticulación de infraestructura clave utilizada por milicianos en el área.

Entre los hallazgos más relevantes se destacó la localización de un pozo subterráneo utilizado como depósito de armas, lo que evidencia el nivel de organización logística en la zona. En este sitio se incautaron diversos elementos bélicos:

Cohetes antitanques

Fusiles Kalashnikov

Ametralladoras

Granadas

Este descubrimiento refuerza la hipótesis de una red de abastecimiento activa en la región, considerada prioritaria por las FDI.

Enfrentamientos y objetivos de alto valor

El operativo estuvo bajo el mando de la 36ª División de los Altos del Golán, cuyos efectivos detectaron y enfrentaron a varios hombres armados en distintos puntos del área intervenida. Durante estos enfrentamientos, fue abatido un integrante de la Fuerza Radwan, identificada como una unidad de élite dentro de Hezbollah, especializada en operaciones de francotiradores.

La incursión terrestre no se limitó a maniobras aisladas. Contó con apoyo aéreo y fuego coordinado de distintas brigadas, lo que permitió neutralizar posiciones consideradas estratégicas por las fuerzas israelíes. Este despliegue conjunto evidencia un alto nivel de planificación y ejecución táctica.

En paralelo, las FDI confirmaron la realización de ataques nocturnos contra múltiples objetivos vinculados a Hezbollah tanto en Beirut como en el sur del Líbano, ampliando así el alcance geográfico y operativo de la ofensiva.

Infraestructura clave bajo ataque

Entre los blancos alcanzados durante estas acciones se encuentran:

La sede de la Fuerza Radwan

Instalaciones de inteligencia del grupo

Una emisora de televisión señalada como base operativa

Además, las FDI informaron la destrucción de un cruce clave sobre el río Litani, el cual, según el comunicado oficial, era utilizado para el traslado de armas. Este punto reviste especial importancia logística, ya que conecta áreas estratégicas dentro del sur libanés.

En la localidad de A-Tiri, la ofensiva incluyó el ataque a un cuartel vinculado a Hezbollah ubicado en la estación de radio Noor, donde se confirmó la presencia de integrantes del grupo en el momento del bombardeo.

El eje estratégico: el río Litani

El avance militar se inscribe dentro de un objetivo político-militar más amplio. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el propósito de reducir la amenaza que representa Hezbollah para el norte de Israel.

Tras una reunión con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y otros altos mandos militares, Katz aseguró que las FDI mantendrán presencia en la región hasta garantizar la seguridad de las comunidades israelíes.

El plan contempla el control de la franja comprendida entre:

La Línea Azul (frontera de facto entre Israel y el Líbano)

(frontera de facto entre Israel y el Líbano) El río Litani

Esta área es considerada crítica debido a que allí se concentra gran parte de la infraestructura operativa de Hezbollah, lo que la convierte en un objetivo central dentro de la estrategia israelí.

Una escalada con implicancias regionales

La ofensiva en el sur del Líbano refleja una intensificación del conflicto y una clara decisión de Israel de modificar el equilibrio en su frontera norte mediante acciones directas sobre el terreno y ataques de precisión sobre infraestructura clave.

La combinación de operaciones terrestres, incursiones aéreas y objetivos estratégicos evidencia un enfoque integral que busca no solo neutralizar amenazas inmediatas, sino también reconfigurar el mapa de control en una zona históricamente volátil.