Línea de defensa avanzada: Israel toma el control territorial hasta el río Litani

El avance estratégico hacia el río Litani

En una jornada marcada por la intensificación de las operaciones militares, el Ejército de Israel anunció formalmente este martes que tomará el control de una amplia "zona de seguridad" en el sur del Líbano. El objetivo estratégico de esta maniobra es extender su presencia hasta el río Litani, ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera compartida. Esta decisión se produce en medio de una campaña de bombardeos sostenidos contra posiciones de Hezbollah en distintos puntos del territorio libanés, consolidando una ofensiva que busca desarticular la capacidad operativa del grupo proiraní.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, explicó a través de un video difundido por su oficina que las fuerzas israelíes ya se encuentran maniobrando en el interior del territorio vecino. Según Katz, la intención es apoderarse de una "línea de defensa avanzada" que actúe como escudo protector para las comunidades del norte de Israel. Sin embargo, la medida conlleva una restricción drástica para la población local, ya que el ministro advirtió que los cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte no podrán regresar a sus hogares mientras no esté plenamente garantizada la seguridad fronteriza.

Antecedentes históricos y contexto regional

El anuncio de establecer una zona tampón retrotrae de manera inmediata a los ciudadanos libaneses al año 1982. En aquel entonces, en el marco de la guerra civil libanesa, Israel invadió la región para repeler a grupos armados palestinos. Esa ocupación derivó en una zona de control de entre 10 y 20 kilómetros que se mantuvo activa hasta la retirada completa de las tropas israelíes en el año 2000, forzada por la presión sostenida de Hezbollah. Hoy, ambas facciones vuelven a enfrentarse, pero bajo el contexto de una guerra directa contra Irán.

La cronología de este conflicto reciente sitúa el inicio de las hostilidades del movimiento islamista el 2 de marzo, cuando Hezbollah entró en la guerra regional para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, fallecido dos días antes durante la primera jornada de ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde ese momento, el Líbano se ha visto arrastrado a un enfrentamiento de gran escala que ha provocado un saldo devastador, con más de un millar de muertos confirmados por las autoridades libanesas y un desplazamiento forzado que ya supera el millón de personas.

Impacto humanitario y respuesta internacional

La decisión de Israel de tomar el control territorial ha encendido alarmas en la comunidad internacional, especialmente en Francia, que intenta mantener un papel diplomático activo en el Líbano. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, pidió formalmente a Israel que se abstenga de cumplir con el anuncio, advirtiendo que una ocupación al sur del río Litani tendría "consecuencias humanitarias de calado" que agravarían la situación dramática del país. Esta preocupación se fundamenta en los cientos de ataques aéreos lanzados por Israel, que han dejado a gran parte de la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema.

A pesar de los llamados a la cautela, la portavoz en árabe del ejército israelí, Ella Waweya, advirtió el lunes que la batalla contra Hezbollah "no ha hecho más que comenzar", sugiriendo que las operaciones actuales son apenas la fase inicial de un plan más extenso. Mientras tanto, la violencia en el terreno continúa cobrando vidas. Este martes al amanecer, los bombardeos israelíes mataron a cinco personas en el sur del país y a otras tres en una zona residencial cercana a Beirut, demostrando que la ofensiva no se limita únicamente a la franja fronteriza.

Hostilidades en la franja fronteriza

En el terreno, las unidades de infantería israelí han comenzado a realizar incursiones directas que han sido denunciadas por las autoridades locales. Según la agencia estatal libanesa Ani, una unidad israelí incursionó en el pueblo fronterizo de Halta, donde los soldados allanaron viviendas y abrieron fuego contra los habitantes, resultando en la muerte de una persona y heridas para otra. Por su parte, el movimiento chiíta Hezbollah afirmó estar oponiendo una resistencia férrea al avance de las fuerzas de defensa en las localidades fronterizas, reivindicando ataques contra soldados israelíes en el pueblo de Al Qauzah y lanzando proyectiles hacia el norte de Israel.

La instauración de esta nueva zona de seguridad marca el inicio de una fase de ocupación territorial que redefine el mapa del conflicto en el Medio Oriente. Con la mirada puesta en el río Litani como límite estratégico, Israel busca establecer una barrera física que aleje las amenazas de su territorio, aunque esto signifique profundizar la crisis humanitaria en el Líbano y prolongar un conflicto que parece estar lejos de una resolución diplomática.