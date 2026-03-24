Milagro y muerte en el Hércules C-130: 68 fallecidos tras la caída del avión militar en Colombia

El fatal desenlace en Puerto Leguízamo

La conmoción se apoderó del sur de Colombia este martes tras confirmarse el agravamiento de las cifras de la tragedia aérea ocurrida el pasado lunes. El alcalde de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, Luis Emilio Bustos, informó en declaraciones a medios locales que el número de víctimas fatales se elevó oficialmente a 68 personas. Este reporte se actualizó luego de que las unidades de rescate lograran el hallazgo sin vida de dos de los cuatro ciudadanos que permanecían desaparecidos desde el momento del impacto inicial de la aeronave.

En una entrevista brindada a la emisora Blu Radio, Bustos detalló que los 68 fallecidos ya se encuentran confirmados en la morgue municipal, reflejando el dolor de una comunidad que ha seguido minuto a minuto las tareas de recuperación en la zona del desastre. La aeronave involucrada en el siniestro, un Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó el lunes exactamente a las 09:50 hora local (14:50 GMT), apenas unos instantes después de haber despegado para cubrir la ruta estratégica entre las localidades de Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Detalles del vuelo y la heroica reacción civil

De acuerdo con la información procesada por las autoridades y compartida con la Agencia Noticias Argentinas, el avión transportaba un total de 128 personas al momento del accidente. El manifiesto de vuelo describía una composición diversa de fuerzas estatales, incluyendo militares del Ejército, la tripulación especializada de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía. La magnitud del pasaje evidencia la importancia de este tipo de traslados logísticos en las zonas fronterizas y de difícil acceso del sur colombiano, donde el transporte aéreo constituye un pilar fundamental para la movilidad institucional.

Un factor determinante para evitar que la cifra de fallecidos fuera aún mayor fue la ubicación geográfica del siniestro y la inmediata solidaridad de los habitantes locales. El alcalde Bustos señaló que el avión cayó en una zona cercana a la pista de aterrizaje, lo que permitió una intervención rápida por parte de los vecinos del municipio. Según relató el mandatario, los miembros de la comunidad fueron los primeros en acceder al lugar del impacto, comenzando a rescatar a las personas que pedían auxilio entre los restos. Bustos destacó con firmeza que, gracias a esta valiente reacción de los ciudadanos, se alcanzó a salvar la vida de muchos de los ocupantes que inicialmente quedaron atrapados.

Identificación forense y datos técnicos del siniestro

Ante la complejidad de las lesiones y la necesidad de aplicar protocolos científicos rigurosos, las autoridades han dispuesto que el análisis forense y la identificación de los cuerpos encontrados se traslade a la sede principal de Medicina Legal, ubicada en la ciudad de Bogotá. Este procedimiento garantizará la precisión necesaria para la posterior entrega de los restos a sus familias. En cuanto al historial técnico, la aeronave Hércules C-130 operada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana contaba con más de 40 años de servicio activo y había sido recibida en Estados Unidos durante la gestión del expresidente Iván Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022.

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias a las familias afectadas y puso especial énfasis en la longevidad del aparato accidentado. Este detalle ha comenzado a generar debates sobre la necesidad de renovación del parque aéreo militar, considerando que el siniestro ocurrió en plena ejecución de la ruta Puerto Leguízamo - Puerto Asís en condiciones de operatividad habitual. La antigüedad del material de vuelo será, sin duda, uno de los ejes centrales sobre los que girarán las pericias técnicas para determinar si existió fatiga de materiales o fallas mecánicas insalvables durante la maniobra de despegue.

Homenajes y peritaje con apoyo internacional

La respuesta institucional ante el luto nacional no se hizo esperar por parte del Gobierno central. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó oficialmente el suceso como un trágico accidente y ordenó que la bandera nacional se ice a media asta en señal de respeto y profunda gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final. Sánchez enfatizó que no se trata simplemente de cifras, sino de vidas de héroes y heroínas que dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país, asegurando además que ya se ha iniciado una investigación rigurosa, transparente y célere para esclarecer los hechos.

Para garantizar la máxima objetividad en el esclarecimiento de las causas, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Fernando Silva, anunció que la investigación técnica contará con el acompañamiento directo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esta cooperación internacional tiene como objetivo principal determinar con rigor si el accidente fue producto de fallas técnicas derivadas de la antigüedad de la aeronave o si existieron otras variables que desencadenaron la caída del Hércules. Mientras tanto, el país permanece a la espera de los resultados forenses provenientes de Bogotá para iniciar las ceremonias de despedida de las 68 víctimas confirmadas.