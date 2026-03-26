Israel mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

El comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, integrante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque registrado en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz. La información fue difundida por la prensa israelí, que citó a un funcionario de ese país bajo condición de anonimato.

De acuerdo con los reportes publicados por medios como Haaretz, The Times of Israel y The Jerusalem Post, Tangsiri era el principal responsable de la estrategia iraní para bloquear el tránsito internacional de comercio por esta vía marítima.

El rol estratégico de Tangsiri

La figura de Tangsiri ocupaba un lugar central en la actual coyuntura geopolítica. Según las versiones difundidas, el comandante tenía a su cargo el control del bloqueo en el estrecho de Ormuz, un corredor por el que circula aproximadamente el 20 % del petróleo a nivel mundial, además de otros recursos energéticos.

Este dato convierte al estrecho en uno de los puntos más sensibles del comercio global, y en consecuencia, en un escenario clave dentro del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

El bloqueo implementado por la República Islámica de Irán desde el inicio de la guerra tuvo características específicas:

Restricción del tránsito para países considerados "enemigos"

Permiso de paso para petroleros de países aliados, como Tailandia y India

Este esquema selectivo consolidó el papel de Tangsiri como uno de los actores operativos clave en la política de control marítimo iraní.

Falta de confirmación oficial

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la muerte del comandante ni por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel ni del Gobierno iraní. Consultadas por la agencia EFE, las autoridades israelíes indicaron que se encuentran "revisando informes" antes de emitir una declaración.

Esta ausencia de confirmación formal introduce un elemento de incertidumbre en torno al hecho, pese a la coincidencia de múltiples medios israelíes en la información difundida.

El bloqueo del estrecho y su impacto

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán, la República Islámica ha mantenido el control sobre el estrecho de Ormuz como una herramienta estratégica.

El impacto de esta decisión fue inmediato en los mercados internacionales:

Escalada en los precios del petróleo

Afectación del comercio energético global

Incremento de la tensión en rutas marítimas clave

El carácter crítico del estrecho radica en su función como arteria principal para el transporte de hidrocarburos, lo que amplifica cualquier alteración en su funcionamiento.

Presiones internacionales y rechazo iraní

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Irán la reapertura del paso marítimo, en un intento por estabilizar el flujo comercial y contener el impacto en los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo, el gobierno iraní ha rechazado ese reclamo, manteniendo su política de control selectivo del tránsito en el estrecho.

Un escenario abierto tras la muerte del comandante

La eventual muerte de Tangsiri introduce un nuevo elemento en un escenario ya tensionado. Su rol como responsable directo del bloqueo del estrecho de Ormuz lo posicionaba como una figura clave dentro de la estructura militar iraní en el contexto del conflicto.

El ataque en Bandar Abás, una ciudad portuaria ubicada en el propio estrecho, refuerza la centralidad geográfica y estratégica del episodio. La combinación de factores —la ubicación, el cargo del comandante y el impacto del bloqueo— subraya la relevancia del hecho dentro de la dinámica regional.

Mientras persiste la falta de confirmación oficial, el episodio se inscribe en una secuencia de acontecimientos que mantienen en vilo tanto a los actores involucrados como a los mercados internacionales, en un contexto donde el control de rutas energéticas continúa siendo un eje determinante.