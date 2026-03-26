Maduro vuelve a tribunales en medio de una batalla legal millonaria y tensiones diplomáticas

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en lo que será su segunda declaración judicial en el proceso que los acusa de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Ambos permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero de este año, fecha en la que fueron destituidos tras una incursión de fuerzas estadounidenses. Apenas dos días después de su detención, comparecieron por primera vez ante la justicia, marcando el inicio de un proceso judicial de alto impacto internacional.

En esta nueva audiencia, el juez Alvin Hellerstein analizará una moción presentada por la defensa, que denuncia una presunta interferencia del gobierno estadounidense en el derecho constitucional de los acusados a defenderse adecuadamente.

Delitos graves y posibles condenas extremas

Según lo establecido por el Código Penal de Estados Unidos, los cargos que pesan sobre el matrimonio contemplan penas severas que incluyen:

Mínimo de 30 años de prisión

Posibilidad de cadena perpetua

La gravedad de las acusaciones ubica el caso en uno de los más sensibles en materia de crimen transnacional y narcotráfico, con implicancias políticas y judiciales de gran alcance.

El eje de la disputa: acceso a fondos bloqueados

Uno de los puntos centrales del litigio gira en torno al bloqueo de activos financieros vinculado a la pareja. Las autoridades estadounidenses identificaron y congelaron bienes por un valor cercano a:

700 millones de dólares en territorio estadounidense

Hasta 4.000 millones de dólares, según estimaciones de la investigación financiera global, incluyendo paraísos fiscales

La defensa sostiene que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impide que los acusados utilicen fondos del Estado venezolano para cubrir los costos de su defensa legal.

Según los letrados:

Esta restricción vulnera el derecho a elegir abogados

La alternativa de aceptar un defensor público no resuelve el problema, sino que lo profundiza

Este argumento será evaluado por el juez Hellerstein, en una audiencia que podría redefinir las condiciones del proceso judicial.

Intento de desestimar los cargos

La semana pasada, los abogados de Maduro y Flores presentaron una nueva moción ante la corte federal de Nueva York en la que:

Reiteraron el pedido de desestimación de los cargos

Cuestionaron los fundamentos legales del gobierno estadounidense para remover a Maduro del poder

Este movimiento forma parte de una estrategia defensiva que busca debilitar la base jurídica del caso antes de avanzar hacia instancias más decisivas.

Un contexto político en transformación

Mientras el proceso judicial avanza, el escenario político entre Venezuela y Estados Unidos muestra señales de cambio. La actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que una delegación diplomática venezolana viajará esta semana a Washington.

Durante una reunión con inversionistas internacionales en Caracas, Rodríguez anunció:

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos".

La funcionaria subrayó la necesidad de construir:

Relaciones bilaterales sólidas

Bases políticas y económicas estables

Una agenda de cooperación clara

El regreso del diálogo tras años de ruptura

El anuncio se produce luego de que el pasado 5 de marzo ambos países acordaran formalmente reanudar relaciones diplomáticas, marcando un giro significativo respecto a 2019, cuando el gobierno de Maduro había decidido romper vínculos con Washington.

Este proceso de recomposición diplomática se desarrolla en paralelo a la causa judicial, generando un escenario complejo donde:

La justicia y la política exterior convergen

Las decisiones judiciales podrían impactar en la relación bilateral

El futuro institucional de Venezuela permanece en tensión

Un caso con múltiples dimensiones

El expediente contra Maduro y Flores no solo expone una trama judicial de gran escala, sino también una red financiera que, según las investigaciones, habría movilizado miles de millones de dólares a nivel global.

En este contexto, la audiencia de este jueves se perfila como un momento determinante, tanto para el rumbo del proceso como para el equilibrio entre derechos legales, sanciones económicas y relaciones internacionales.

La resolución del juez Hellerstein sobre la moción presentada podría redefinir el acceso de los acusados a sus recursos y, en consecuencia, influir directamente en la estrategia de defensa de uno de los casos más relevantes del escenario judicial internacional actual.