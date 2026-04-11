JD Vance anunció que fracasaron las negociaciones con Irán y regresa a EE.UU.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este domingo desde Islambad que la delegación norteamericana no logró alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán tras 21 horas de negociaciones, por lo que regresan a Washington junto al resto del equipo negociador.

Durante una conferencia de prensa, Vance fue categórico al describir el resultado del encuentro: "Ellos han elegido no aceptar nuestros términos", afirmó ante los medios.

El vicepresidente explicó además que la misión estadounidense vuelve con una propuesta final:

"Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo (...) Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró.

El eje central del desacuerdo, según Vance, fue la falta de un compromiso firme por parte de Irán para renunciar al desarrollo de armas nucleares.

El foco en el programa nuclear iraní

El vicepresidente norteamericano remarcó que el objetivo estratégico de Washington se mantiene inalterable:

"El principal objetivo es buscar que no alcancen un arma nuclear", sostuvo.

En ese marco, afirmó que las instalaciones de enriquecimiento del régimen persa "fueron destruidas", aunque planteó dudas sobre la continuidad del compromiso iraní:

Pregunta clave planteada por Vance: "¿Vemos un compromiso de no desarrollar un arma nuclear por un largo término?"



La declaración dejó en evidencia que, pese a acciones previas mencionadas por el funcionario, la administración estadounidense considera insuficientes las garantías actuales.

El rol de Pakistán y el tono político del encuentro

Vance también destacó la intervención del primer ministro de Pakistán, a quien reconoció por su papel en la facilitación del proceso de diálogo entre las partes, en un intento por encaminar un posible acuerdo de paz.

Las conversaciones se desarrollaron en Islamabad, en un hotel exclusivo bajo medidas de seguridad extremas, lo que reflejó la sensibilidad del encuentro.

Un dato histórico subrayado en la negociación es que se trató de la primera vez desde 1979 que Estados Unidos e Irán mantuvieron un intercambio directo de alto nivel, sin la intermediación habitual de terceros países.

La postura de Donald Trump y el contexto político estadounidense

Previo a la conferencia de Vance, el presidente estadounidense Donald Trump había adoptado un tono marcadamente desafiante respecto a las negociaciones.

El mandatario sostuvo que le daba "igual" si se alcanzaba o no un acuerdo con Irán:

Declaración de Trump: "Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado"



Trump agregó además que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy profundas" con Irán, y afirmó:

"Ganamos de cualquier manera"

"Los hemos derrotado militarmente"

Estas expresiones enmarcan el discurso oficial estadounidense en una lógica de victoria estratégica, independientemente del resultado diplomático.

La respuesta del régimen iraní y las condiciones del diálogo

Desde el lado iraní, el régimen había advertido antes de la conferencia de Vance que el éxito de las conversaciones dependía de que Washington evitara "excesivas demandas" y "peticiones ilegales".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, expresó en la red social X:

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de abstenerse de excesivas demandas y peticiones ilegales, y de la aceptación de los derechos e intereses legítimos de Irán"

La posición iraní dejó claro que las diferencias no solo eran técnicas, sino también políticas y de reconocimiento mutuo.

Una negociación marcada por la tensión regional

Las conversaciones entre Washington y Teherán, con mediación de Pakistán, estuvieron atravesadas por una extensión inusual de las sesiones, que superaron las quince horas durante la jornada del sábado, acumulando un total de 21 horas de negociación.

El contexto regional añadió presión adicional al diálogo:

Amenazas militares recientes del régimen iraní

Escalada de los precios energéticos

Estado de alerta en la región

Estas variables profundizaron las diferencias en materia de seguridad y economía, impidiendo avances sustanciales.

Delegaciones de alto nivel en un momento crítico

La relevancia del encuentro quedó reflejada en la composición de las delegaciones:

Estados Unidos:

JD Vance (vicepresidente)

Steve Witkoff

Jared Kushner

Irán:

Mohammad Bagher Ghalibaf (presidente del Parlamento)

Abbas Araghchi (canciller)

La presencia de estas figuras de alto nivel evidenció la magnitud del intento diplomático y la gravedad del escenario internacional.

Un diálogo histórico sin acuerdo

Pese a la intensidad del encuentro y su carácter histórico —por tratarse del primer diálogo directo desde 1979—, las partes no lograron acercar posiciones.

El fracaso de las negociaciones en Islambad deja abierta una nueva fase de incertidumbre diplomática, con una propuesta final estadounidense sobre la mesa y un Irán que insiste en el respeto a sus condiciones como punto de partida indispensable para cualquier acuerdo futuro.