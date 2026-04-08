"La Argentina de Francisco": presentan un documental sobre la vida de Bergoglio

En la antesala del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció el lanzamiento de un documental italiano centrado en la vida de Jorge Mario Bergoglio, bajo el lema "La Argentina de Francisco".

La obra propone un recorrido narrativo por los barrios de Buenos Aires, con el objetivo de reconstruir la historia personal, espiritual y humana de Bergoglio hasta su llegada al pontificado.

La elección del título pone el foco en el vínculo entre Francisco y su país de origen, con una mirada especialmente dirigida a los espacios y experiencias que marcaron su formación antes de convertirse en líder de la Iglesia católica. La presentación oficial del film está prevista para este miércoles 8 de abril en la ciudad de Asti, en Italia, un lugar especialmente significativo por su relación con la familia de Bergoglio.

Producción italiana

La producción fue realizada por la señal italiana Telepace, en conjunto con medios del Vaticano, y fue filmada durante 2024. El trabajo audiovisual combina la mirada de la televisión italiana con el respaldo comunicacional de la Santa Sede, en una propuesta que busca profundizar en la figura de Bergoglio desde sus raíces argentinas.

La elección de Asti como sede de lanzamiento aporta además una dimensión simbólica al estreno, al tratarse de la ciudad donde se encuentran las raíces familiares italianas del pontífice.

Los momentos bisagra de la vida de Bergoglio

El documental profundiza en episodios decisivos de la vida de Jorge Mario Bergoglio, reconstruyendo los instantes que definieron su vocación y su perfil público.

Uno de los momentos centrales abordados por la producción es la confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, episodio señalado como determinante en la definición de su ingreso al sacerdocio. Ese pasaje constituye uno de los puntos de inflexión más relevantes en la vida del futuro papa, y aparece en el documental como uno de los ejes narrativos principales para comprender el origen de su camino religioso.

La obra también incorpora una dimensión más personal y popular de su historia al detenerse en su conocida pasión futbolística por San Lorenzo, un rasgo que acompañó a Bergoglio a lo largo de su vida y que forma parte de su identidad pública.

La mirada sobre su faceta docente y humana

Además de los episodios más conocidos, el film explora facetas menos difundidas de Bergoglio, especialmente vinculadas con su tarea como profesor de Literatura. En ese tramo del documental cobran relevancia los testimonios de antiguos alumnos, quienes lo evocan no solo en su rol estrictamente académico, sino también como una figura cercana en la formación humana.

La producción rescata así una dimensión pedagógica de su trayectoria, destacando cómo su influencia trascendía el aula y se proyectaba sobre la construcción personal de quienes pasaron por sus clases.

Entre los aspectos menos difundidos que aborda la obra sobresalen:

Su rol como profesor de Literatura

El recuerdo de exalumnos

Su papel como guía en la formación humana

La reconstrucción de su perfil previo al pontificado

Buenos Aires como escenario de la historia

El corazón narrativo del documental está puesto en los barrios de Buenos Aires, que funcionan como escenario para contar la vida de Bergoglio antes de convertirse en Francisco.

La ciudad aparece como el espacio donde se entrelazan su vocación religiosa, su formación intelectual, su identidad futbolera y sus vínculos con la comunidad.

A través de ese recorrido territorial, "La Argentina de Francisco" propone una reconstrucción de la figura de Jorge Mario Bergoglio desde sus orígenes, en una producción que el Vaticano eligió lanzar en la víspera de una fecha de fuerte carga simbólica: el primer aniversario de su muerte.

Con producción de Telepace, participación de medios de la Santa Sede y una presentación oficial en Asti, el documental se presenta como una obra centrada en los momentos que marcaron la vida del hombre que, desde los barrios porteños, llegó al pontificado.