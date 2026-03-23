La bogada de Agostina Páez estima una condena baja y la posibilidad de regresar a la Argentina

La abogada de la turista detenida, Carla Junqueira, afirmó este lunes que su clienta debería recibir una condena baja, con la posibilidad de regreso a la Argentina, lo que consideró "lo más justo" en el marco del juicio que arranca este martes en Brasil. Junqueira realizó estas declaraciones al programa "Tiempo de policiales", transmitido por ATP Stream, destacando que, si bien no se puede prever la decisión del juez, el análisis técnico del caso apunta a una sentencia moderada.

En sus palabras, Junqueira explicó:

"No quiero generar expectativas porque uno no sabe lo que pasa por la cabeza de un juez en un juicio. Técnicamente, analizando la situación, esto debería tener una condena baja, con posibilidad de regreso a la Argentina. Eso sería lo más justo."

El planteo de la defensa se produce en un contexto donde la querella solicitó 15 años de prisión para Páez, quien tiene 29 años y se encuentra detenida desde mediados de enero.

Primer día de audiencia y papel del juez

Según fuentes del caso, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones durante la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37, que está a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. Junqueira anticipó que la condena podría conocerse este martes mismo, el miércoles o demorarse más tiempo, dependiendo de las intervenciones de la querella, la fiscalía y otros detalles procesales.

En cuanto a la posibilidad de que se impida a Páez volver a Brasil, la abogada precisó:

"No necesariamente pueda darse eso. Puede surgir, sí, pero no estaba pedido. No es algo que la Fiscalía o la querella hayan solicitado."

Estrategia de defensa y estado de la imputada

Junqueira confirmó que recomendará a Páez no responder preguntas durante el juicio y señaló que, si el proceso se extiende más de 48 horas, solicitará la revocación de la cautelar, de manera que la influencer pueda continuar el juicio desde Argentina mediante videoconferencia.

La letrada enfatizó que el objetivo es lograr una condena excarcelable, y describió el estado emocional de Páez:

Recibe contención psicológica y psiquiátrica

Está tomando ansiolíticos

Presenta nerviosismo y ansiedad elevados

Atenuantes: cartas, videos y disculpas públicas

Entre los factores que podrían reducir la pena, Junqueira mencionó la carta de arrepentimiento y el video de disculpas presentados por la influencer, considerando que estos deben ser tenidos en cuenta a la hora del veredicto. Según la abogada:

"Todos esos atenuantes deben ser considerados a la hora de la condena y de la definición de la pena. Este juez, a pesar de ser muy estricto en la fase cautelar, va a dejar la parte técnica para la condena y estoy segura que va a tomar en cuenta estos atenuantes."

Contexto legal y precedentes en Brasil

Junqueira negó que el delito de injuria racial se aplique exclusivamente a extranjeros, aclarando que de los 297 presos que actualmente cumplen pena por racismo en Brasil, la gran mayoría son brasileños. Destacó que son pocos los argentinos o extranjeros que terminan presos en el país, y que generalmente suelen regresar a sus países después de cumplir medidas cautelares o penas menores.

En relación a la percepción pública, Junqueira señaló:

"Es más, los brasileños entienden que Agostina fue privilegiada por poder tener prisión domiciliaria, pero se olvidan que ella no pudo volver a la Argentina."

La abogada recordó también su experiencia en casos de alta exposición mediática, como la representación de Thelma Fardín en la causa contra Juan Darthés, y aseguró que se han informado todas las amenazas y hostigamientos sufridos por Páez, argumentando que no hay razones para que la turista continúe en Brasil si el juicio se prolonga.