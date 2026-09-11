La campaña de Flávio Bolsonaro tambalea por una investigación de corrupción y lavado de dinero

La campaña del candidato brasileño derechista Flávio Bolsonaro fue sacudida este viernes por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a pocas semanas de las presidenciales. Este complejo escenario judicial se desarrolla en un contexto de alta polarización, donde el senador Bolsonaro empata en las encuestas para una probable segunda vuelta en octubre contra el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña impactada por una crisis inédita en el Supremo.

La génesis de esta pesadilla judicial se remonta a una decisión desclasificada este viernes, la cual reveló que un juez de la corte suprema autorizó en julio pasado investigarlo por posibles delitos "en el contexto del financiamiento para la producción" de "Dark Horse", una película biográfica sobre su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. Ante este panorama, Flávio Bolsonaro se defendió públicamente tras un acto de campaña en Manaos (norte), donde manifestó textualmente: "No tengo nada que esconder, la película es totalmente legal", defendiendo a su vez el "patrocinio privado" del filme, según reportó RFI y supo Noticias Argentinas.

Las ramificaciones del caso apuntan directamente hacia el entramado financiero que rodea a la producción audiovisual. En mayo pasado, el candidato derechista admitió haber pedido giros millonarios para "Dark Horse" al banquero Daniel Vorcaro, quien hoy se encuentra detenido por un gigantesco desfalco financiero. Inicialmente, Flávio Bolsonaro desmintió cualquier tipo de relación con Vorcaro, pero luego reconoció haberle solicitado fondos, al tiempo que negó rotundamente la existencia de irregularidades. La situación del banquero colapsó tras dejar una deuda de más de 7.000 millones de dólares, la cual provocó la liquidación de su banco Master y dejó al descubierto múltiples conexiones con jueces y políticos de distintos colores.

Implicancias técnicas y financieras del proyecto

La magnitud económica y los detalles técnicos de la obra cinematográfica han acaparado la atención de los investigadores y de la prensa local. Los datos más relevantes sobre esta producción incluyen:

Estado de la producción: La biopic aún no fue estrenada comercialmente.

Elenco principal: Cuenta con la participación protagónica del actor estadounidense Jim Caviezel en el papel de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil durante el periodo comprendido entre 2019 y 2022.

Desproporción presupuestaria: El costo de producción de "Dark Horse" supera de forma notable la suma de los presupuestos de "Ainda estou aqui" y "O agente secreto", que corresponden a los últimos dos filmes brasileños nominados al Óscar, de acuerdo con la prensa local.

Evidencia periodística previa: El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes de audio de Flávio Bolsonaro dirigidos a Daniel Vorcaro, en los cuales le pedía dinero concretamente para la película.

Alcance de la investigación y situación familiar

La investigación policial sobre el senador no se limita únicamente al origen de los fondos para la pantalla grande. Según la decisión judicial consultada por la AFP y citada por RFI, la policía pidió investigar a Flávio Bolsonaro por "la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros" en rigurosa relación con el financiamiento del largometraje.

Adicionalmente, una fuente del Supremo reveló que los investigadores indagan si los fondos obtenidos a través de Daniel Vorcaro también se utilizaron para financiar a otro hijo de Jair Bolsonaro: Eduardo. Este último se encuentra radicado en Estados Unidos y fue condenado por coacción en el marco del mismo proceso judicial que afecta a su padre. Cabe recordar que el exmandatario Jair Bolsonaro se encuentra preso desde 2025, tras ser condenado por un intento de golpe de Estado perpetrado después de perder su reelección frente a Lula da Silva en el año 2022.

A pesar de la gravedad institucional y penal que implican estas revelaciones, el marco normativo brasileño establece que una investigación policial de esta naturaleza no impide formalmente ser candidato, permitiendo que la pulseada electoral continúe su curso mientras la justicia profundiza en las conexiones financieras del clan Bolsonaro.