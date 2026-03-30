La Justicia de Brasil autorizó el regreso de la abogada acusada de racismo a la Argentina

La Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro resolvió conceder un habeas corpus a favor de Agostina Páez, habilitando de manera expresa su regreso desde Brasil hacia la Argentina. La medida representa un cambio sustancial en su situación procesal, luego de varios meses bajo restricciones severas.

El fallo establece que, para hacer efectiva la salida del país, deberá cumplirse una condición económica concreta: el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos nacionales, cifra estimada en alrededor de US$ 20.000. Este monto, significativamente inferior al requerido en instancias anteriores, funcionará como garantía ante eventuales sanciones o reparaciones.

Una vez acreditado el depósito, el juzgado deberá proceder con una serie de medidas inmediatas:

Retiro de la tobillera electrónica

Devolución del pasaporte

Emisión de la autorización formal de viaje

Estas disposiciones abren el camino para que Páez abandone el territorio brasileño, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde enero.

Dura crítica al criterio de primera instancia

El fallo, firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, no solo concede el beneficio solicitado, sino que también cuestiona con firmeza la decisión previa del juez de primera instancia.

Según la Cámara, la intención de mantener a Páez bajo vigilancia estricta en Brasil carecía de justificación una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas. En ese sentido, calificó la medida como un "constrangimento ilegal flagrante", es decir, una restricción sin sustento jurídico que, en la práctica, operaba como un castigo anticipado.

Este punto resulta clave en la argumentación judicial: se considera que prolongar la permanencia forzada en el país ya no respondía a necesidades procesales, sino que implicaba una vulneración de derechos.

Otro aspecto relevante es la reducción drástica de la caución. Inicialmente, las exigencias para permitir su salida rondaban los US$ 150.000, una cifra que la Cámara consideró excesiva. La nueva determinación busca equilibrar la necesidad de garantías con criterios de razonabilidad.

El episodio en Ipanema: origen del caso

El proceso judicial tiene su origen en un hecho ocurrido en enero en un bar del barrio de Ipanema, uno de los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro.

De acuerdo con la acusación, durante ese episodio Páez habría proferido insultos racistas y realizado gestos comparativos, situación que fue registrada en video y posteriormente difundida. Este material se convirtió en una pieza central del expediente.

En paralelo, el contexto del incidente estuvo marcado por un momento de alta tensión: la presencia de un ladrón que fue brutalmente golpeado, una escena que intensificó el clima de violencia y exposición pública. La golpiza recibida por el delincuente se transformó en uno de los elementos más impactantes del episodio, contribuyendo a amplificar la repercusión mediática y social del caso.

Tras lo sucedido, Páez fue detenida y quedó bajo arresto domiciliario, con:

Tobillera electrónica

Prohibición de salir de Brasil

Estas medidas se mantuvieron vigentes hasta la reciente resolución de la Cámara.

Un proceso encaminado a una salida alternativa

Durante la primera audiencia, la fiscalía introdujo modificaciones en su postura inicial. El planteo acusatorio fue reducido, lo que permitió encauzar el caso hacia una resolución de menor gravedad penal.

Según lo informado por la prensa que siguió el expediente, el escenario actual contempla:

Posibilidad de trabajos comunitarios

Pago de una compensación económica

Este enfoque sugiere una salida alternativa al juicio tradicional, orientada a una resolución más rápida y menos severa.

La voz de la defensa

Tras una resolución previa que ya insinuaba la posibilidad de regresar a la Argentina, la abogada de Páez se expresó públicamente. Definió lo atravesado como "una pesadilla", en alusión al período de detención y las restricciones impuestas.

Además, indicó que su defendida:

Pidió disculpas por lo ocurrido

Esperaba la definición de la caución

Aguardaba los pasos finales para la remoción de la tobillera electrónica

Estas declaraciones reflejan el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre judicial y la exposición mediática.

Un caso atravesado por tensión, violencia y debate jurídico

La decisión de la Cámara no solo modifica la situación personal de Agostina Páez, sino que también pone en evidencia tensiones más profundas dentro del proceso judicial. Por un lado, el debate sobre los límites de las medidas cautelares; por otro, el impacto de hechos de alta visibilidad pública, como la violenta golpiza al ladrón, que contribuyeron a intensificar la percepción del caso.

Con la autorización para abandonar Brasil cada vez más cerca de concretarse, el expediente entra en una nueva fase, en la que la resolución judicial y las eventuales sanciones marcarán el cierre de un episodio que combinó denuncias graves, imágenes contundentes y decisiones judiciales controvertidas.