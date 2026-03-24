La NASA anuncia su base permanente en la Luna

El giro estratégico: de la órbita a la superficie

En lo que representa un cambio fundamental para la exploración del cosmos, la NASA ha confirmado oficialmente que centrará sus esfuerzos de ingeniería y presupuesto en la construcción de una base habitable directamente sobre la superficie de la Luna. Este movimiento implica desplazar de manera temporal el desarrollo de la plataforma orbital Gateway, priorizando el establecimiento de una estructura fija en el suelo del satélite. El anuncio fue realizado este martes por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, quien subrayó que el programa Artemis ha evolucionado de manera ambiciosa: el objetivo ya no son las visitas esporádicas, sino una ocupación firme y constante.

"El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse", sentenció Isaacman durante la presentación del proyecto. El funcionario no dudó en comparar la magnitud y la trascendencia de este nuevo horizonte con el histórico programa Apolo, señalando que esta fase marcará el inicio de una era donde la humanidad dejará de ser una visitante ocasional para convertirse en residente de otros mundos. Este cambio de paradigma busca consolidar la soberanía tecnológica y científica de los Estados Unidos en el espacio profundo, estableciendo un precedente sin igual en la historia de la navegación espacial y sentando las bases para una economía lunar.

Inversión millonaria y el valor estratégico del Polo Sur

La viabilidad de este asentamiento humano permanente se sustenta en una proyección financiera masiva que contempla una inversión estimada de 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años. Estos cuantiosos fondos están destinados específicamente a edificar la infraestructura crítica necesaria para la vida y el trabajo en un entorno tan hostil como el lunar, donde la radiación y las temperaturas extremas representan desafíos constantes. La ubicación elegida para este hito histórico es el Polo Sur del satélite, una zona que los expertos de la agencia consideran el enclave más estratégico de toda la geografía lunar debido a sus condiciones físicas únicas.

La elección de esta región responde directamente a la presencia confirmada de hielo de agua en el interior de cráteres de sombra perpetua, tales como Shackleton y Faustini. Este recurso es considerado vital para el éxito del proyecto, ya que el agua no solo servirá para sustentar la vida de los astronautas mediante el consumo directo, sino que a través de avanzados procesos químicos podrá transformarse en oxígeno para respirar y en combustible para diversas operaciones logísticas de largo plazo. De este modo, el Polo Sur se convierte en una estación de recursos natural que reduce drásticamente la dependencia total de los suministros enviados desde la Tierra, permitiendo una autonomía operativa sin precedentes.

Cronograma de misiones y la creación del puente logístico

La hoja de ruta presentada por la NASA establece hitos temporales sumamente estrictos para garantizar el éxito de la operación desde sus primeras etapas. El primer paso crucial se dará el próximo 1° de abril con el lanzamiento de la misión Artemis II, la cual llevará una tripulación a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo, marcando el retorno de la presencia humana a las cercanías del satélite. Tras este evento, el plan establece que para el año 2027 se inicie formalmente un puente logístico consistente en viajes mensuales no tripulados, diseñados exclusivamente para el transporte de suministros esenciales, herramientas y materiales de construcción necesarios para la base.

De acuerdo a la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, este flujo constante de suministros será el pilar que permita la transición hacia la fase operativa total del asentamiento. El regreso efectivo de los astronautas al suelo lunar está previsto para el año 2028, integrándose como parte fundamental de las fases IV y V del programa Artemis. Gracias a la infraestructura previa enviada durante el puente logístico de 2027, los exploradores encontrarán módulos habitacionales y recursos ya posicionados en la superficie, lo que facilitará su transición a estancias prolongadas. Finalmente, se espera que la base esté plenamente operativa y preparada para la vida constante entre los años 2030 y 2035.

Consolidación en el espacio profundo y legado científico

El éxito de este ambicioso proyecto no solo representará un logro científico de primer orden, sino que redefinirá la posición de la NASA en la nueva carrera espacial internacional. Con el asentamiento en el Polo Sur, la agencia busca crear un ecosistema autosustentable que sirva como campo de pruebas tecnológico para futuras misiones tripuladas a Marte y otros destinos del sistema solar. La edificación de infraestructura permanente en los cráteres Shackleton y Faustini permitirá estudiar de cerca la geología lunar y los efectos biológicos de la baja gravedad en la salud humana durante periodos prolongados que se extenderán por meses e incluso años.

El objetivo de alcanzar la operatividad total para la década de 2030 refuerza el compromiso de la gestión de Jared Isaacman con la permanencia ininterrumpida de la humanidad fuera de la Tierra. La transformación del programa Artemis en un asentamiento permanente es la respuesta técnica y política a la necesidad de expandir las fronteras humanas de manera segura y eficiente. Con una inversión estratégica de 20.000 millones de dólares, la Luna deja de ser un destino final para convertirse en el punto de partida logístico y científico para una presencia estadounidense sólida y duradera en el espacio profundo.