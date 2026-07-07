La nena del milagro contó cómo sobrevivio las 32 horas bajo los escombros en Venezuela

La historia de Fabiana, una niña de 12 años que sobrevivió durante 32 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, se convirtió en uno de los relatos más conmovedores surgidos tras el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio. Mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de la tragedia y las cifras oficiales reflejan la magnitud del desastre, el rescate de la menor representa un episodio de esperanza en medio de una emergencia que dejó miles de muertos, heridos y personas sin hogar.

De acuerdo con el balance oficial, la cifra de fallecidos asciende a 3535 personas. En ese contexto, el hallazgo con vida de Fabiana fue recibido como un verdadero milagro por los equipos de rescate y por una población que intenta recuperarse de una de las peores catástrofes registradas en el país.

El momento en que todo cambió

En diálogo con TN, la niña relató cómo vivió los instantes previos al derrumbe. Explicó que se encontraba sola en el departamento familiar, ubicado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos, debido a que su madre había salido a trabajar.

"Estaba en mi cuarto, mirando mi teléfono, cuando salgo a la cocina a tomar agua y ahí fue cuando el terremoto me agarra muy fuerte. Todo se movía, todo se tambaleaba y el edificio se iba de lado", recordó. En cuestión de segundos, la situación se volvió desesperante. Fabiana relató que comenzaron a caer escombros a su alrededor hasta que el edificio terminó de desplomarse.

"Segundos más tarde, comienzan a caer escombros a mi alrededor. Cuando todo terminó de caer, todo quedó en un silencio matador y yo me quedé pensando '¿ahora qué voy a hacer?'", contó sobre los primeros momentos después del colapso.

Treinta y dos horas de espera bajo los escombros

Durante las siguientes 32 horas, la niña permaneció atrapada bajo los restos de la construcción. Sin posibilidad de salir por sus propios medios, permaneció esperando que alguien pudiera encontrarla. Fabiana recordó que pasó ese tiempo observando el techo de escombros que tenía frente a su rostro hasta que, finalmente, comenzó a escuchar voces.

"Después de 32 horas ahí, mirando el techo que tenía en mi cara, fue cuando comencé a escuchar mi nombre a lo lejos. Escuchaba que me llamaban, que me hablaban y lloré de felicidad porque me iban a sacar. Iba a verme con mi familia", expresó.

Ese momento marcó el final de una angustiosa espera y dio paso a un rescate que se transformó en una de las noticias más esperanzadoras dentro del complejo panorama que atraviesa Venezuela.

Cómo logró mantenerse con vida

Durante el tiempo que permaneció atrapada, Fabiana encontró una manera de alimentarse utilizando los pocos elementos que quedaron a su alcance entre los escombros. Según contó, comió queso que encontró tirado a su alrededor y también salsa de tomate, recursos que le permitieron resistir hasta que los rescatistas lograron llegar hasta el lugar donde permanecía atrapada.

Su relato pone de manifiesto las extremas condiciones que debió enfrentar durante más de un día completo bajo los restos del edificio derrumbado.

Las secuelas que dejó la tragedia

Aunque logró sobrevivir, Fabiana explicó que el terremoto dejó importantes consecuencias emocionales durante los días posteriores al rescate. La niña contó que "durante los primeros días no quería dormir boca arriba" y agregó que "cada vez que pasaban helicópteros a baja altura, me asustaba".

Sus palabras reflejan el impacto psicológico que produjo la experiencia vivida y las dificultades que debió afrontar después de haber permanecido tantas horas atrapada bajo los escombros.

Un mensaje para quienes también sufrieron la catástrofe

Lejos de centrarse únicamente en su experiencia personal, Fabiana aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje dirigido al resto de las víctimas que atraviesan las consecuencias de los terremotos. "Siempre confíen en Dios, confíen en él porque él va a tener sus razones para todos. Y que nunca apaguen su sonrisa", expresó.

Sus palabras llegan en un momento en el que miles de familias continúan enfrentando pérdidas humanas, materiales y la incertidumbre generada por el desastre.

Las cifras que reflejan la magnitud del desastre

El balance oficial permite dimensionar el impacto que provocó el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela. Entre los principales datos informados se destacan:

3535 personas fallecidas.

6462 personas rescatadas.

17.345 personas perdieron su vivienda.

856 edificios resultaron afectados.

190 edificios colapsaron.

10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios.

La situación en los campamentos de emergencia

Las autoridades también difundieron información sobre los centros de alojamiento habilitados para asistir a las personas que perdieron sus hogares.

El estado de La Guaira, el más devastado por los terremotos, concentra la mayor cantidad de personas bajo resguardo. Allí permanecen 6655 ciudadanos distribuidos en 20 campamentos transitorios. Además, el Gobierno informó que 11 de esos centros se encuentran en proceso de ampliación.

En Caracas, fueron activados 37 campamentos transitorios, con una capacidad total de 8078 plazas, de las cuales 3234 ya se encuentran ocupadas.

Por su parte, en el estado de Miranda, ubicado al norte y también vecino a Caracas, permanecen operativos 22 campamentos, con una capacidad instalada para 1787 plazas, donde actualmente se alojan 813 personas.

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, la historia de Fabiana sobresale entre las miles de historias que dejó la tragedia. Su supervivencia después de pasar 32 horas bajo los escombros, el relato de cómo logró resistir alimentándose con queso y salsa de tomate y el mensaje que decidió compartir con quienes también fueron alcanzados por el desastre la convirtieron en uno de los rostros más representativos de una emergencia que sigue afectando a miles de personas en distintas regiones del país.